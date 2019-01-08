LG презентовала смартфон-середнячок Q9 с флагманскими характеристиками
Компания LG представила в Южной Корее свой новый смартфон Q9. Устройство относится к среднему классу, при этом оно получило много характеристик флагмана G7 ThinQ.
Об этом сообщает phonearena.com.
Характеристики LG Q9
Новинка получила дисплей с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 3120х1440 пикселей. Вверху видим вырез экрана, где размещена фронтальная камера, динамик и другие датчики.
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LG Q9 получил громкий динамик Booombox, выделенный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad DAC и поддержку объемного звучания DTS: X. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.
Смартфон получил флагманский процессор 2016 года Snapdragon 821, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 32 и 64 ГБ встроенной памяти.
Смартфон LG Q9
У основной камеры лишь один модуль с разрешением 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
За автономность отвечает батарея емкостью 3000 мач и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge от Qualcomm.
Цена LG Q9
В Южной Корее новый смартфон поступит в продажу по цене 445 долларов (12 500 гривен).
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