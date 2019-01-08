LG презентовала смартфон-середнячок Q9 с флагманскими характеристиками

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LG Q9: характеристики
LG Q9: характеристики / phonearena.com

Компания LG представила в Южной Корее свой новый смартфон Q9. Устройство относится к среднему классу, при этом оно получило много характеристик флагмана G7 ThinQ.

Об этом сообщает phonearena.com.

Характеристики LG Q9

Новинка получила дисплей с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 3120х1440 пикселей. Вверху видим вырез экрана, где размещена фронтальная камера, динамик и другие датчики.

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LG Q9 получил громкий динамик Booombox, выделенный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad DAC и поддержку объемного звучания DTS: X. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон получил флагманский процессор 2016 года Snapdragon 821, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 32 и 64 ГБ встроенной памяти.

LG Q9
Смартфон LG Q9

У основной камеры лишь один модуль с разрешением 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

За автономность отвечает батарея емкостью 3000 мач и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge от Qualcomm.

Цена LG Q9

В Южной Корее новый смартфон поступит в продажу по цене 445 долларов (12 500 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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