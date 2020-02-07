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LG пропустит выставку ISE 2020 из-за коронавируса

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LG пропустит выставку ISE 2020 / theroco.com

Коронавирус, вспышка которого бушует в Китае, продолжает пагубно влиять на бизнес. Так, южнокорейской компании LG пришлось отменить участие в международной выставке ISE 2020, которая пройдет в Амстердаме.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе компании в Украине. Как пояснили в компании, Всемирная организация здравоохранения заявила о введении чрезвычайного положения международного уровня в связи со вспышкой коронавируса.

К теме: Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу

Поэтому LG Electronics решила отказаться от участия в международной выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2020 года.

"Для LG было трудно принять это решение, но безопасность ее сотрудников и клиентов остается приоритетом номер один. В связи с тем, что ВОЗ рекомендовала людям "воздерживаться от тесных контактов", руководство LG считает, что самым ответственным решением будет избегать участия в масштабных публичных мероприятиях до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", – заявили в пресс-службе.

К слову, в Южной Корее уже зафиксировали более десяти случаев заражения коронавирусом.

Что известно о коронавирусе? Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. В частности, вирус зафиксировали в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Кореи, Северной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США, Великобритании и России. В Украине ни один случай вероятного заражения не подтвердили.

По состоянию на 7 февраля, зафиксировано более 31 тысячи инфицированных вирусом и уже погибло 639 человек. Большинство больных и погибших – жители Китая.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Коронавирус 2020 LG
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