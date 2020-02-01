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LG работает над уникальным смартфоном цилиндрической формы с выдвижным дисплеем

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LG работает над уникальным смартфоном / ferra

Смартфоны компании LG сейчас не на пике популярности. Но, похоже, компания, хочет полноценно вернуться на этот рынок, патентуя новые очень оригинальные идеи.

Как передает 3dnews, южнокорейский производитель показал новый патент.

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Детали

В патенте описан смартфон с гибким дисплеем. Но он не складывается вдвое (как мы видели в Huawei и Samsung), а сворачивается в цилиндр.

Таким образом пользователи смогут самостоятельно выбирать размер дисплея устройства. В верхней части цилиндрического корпуса расположены динамик и камера, состоящая всего из одного датчика.

LG працює над унікальним смартфоном
LG работает над гибким смартфоном

Интересно, что для обычного использования совсем не обязательно выдвигать дисплей, ведь в свернутом виде для пользователя будет видна часть смартфона, на которой можно будет видеть сообщения, время, заряд батареи и др.

Эту патентную заявку уже подали в Учреждение по патентам и товарным знакам (USPTO) США.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны LG
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