LG сделала еще один анонс: корейцы представят 5G-смартфон на MWC 2019

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LG представит 5g-смартфон на MWC 2019
LG представит 5g-смартфон на MWC 2019 / Фото из свободных источников

Компания LG официально подтвердила, что представит смартфон с поддержкой 5G на MWC 2019. Кроме того, производитель рассказал интересные детали относительно новинки.

Раньше не было никаких сомнений в том, что LG собирается вскоре сделать анонс устройства с поддержкой 5G. Фактически, корейская компания была среди первых OEM-производителей, которые публично заявили об этом, сообщает SlashGear.

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Еще в августе прошлого года LG объявила о партнерстве со Sprint в рамках выпуска своего нового смартфона 5G в США. В Европе LG будет сотрудничать с несколькими операторами.

Но теперь мы знаем не только о существовании смартфона. Официально известно, что аппарат получит испарительную камеру, которая сейчас становится все более популярной в задачах эффективного отвода тепла во флагманских продуктах. Отмечается, что эта камера в 2,7 раза больше, чем старомодная тепловая трубка в LG V40.

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LG также поспешила похвастаться, что телефон с поддержкой 5G будет наделен зарядной батареей емкостью 4000 миллиампер часов, что на 20% больше, чем в LG V40.

Это нововведение будет совсем не лишним, учитывая использование мощного 7-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 855, а также более энергоемкого модема 5G. Компания подчеркивает, что эти две особенности призваны удовлетворить основные запросы потребителей относительно смартфонов с поддержкой 5G.

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Теги: Техно Смартфоны MWC 2019 LG 5G
Источник: Техно
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