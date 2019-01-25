LG сделала еще один анонс: корейцы представят 5G-смартфон на MWC 2019

Компания LG официально подтвердила, что представит смартфон с поддержкой 5G на MWC 2019. Кроме того, производитель рассказал интересные детали относительно новинки.

Раньше не было никаких сомнений в том, что LG собирается вскоре сделать анонс устройства с поддержкой 5G. Фактически, корейская компания была среди первых OEM-производителей, которые публично заявили об этом, сообщает SlashGear.

Читайте также: Инновационный смартфон от LG: что представит компания на MWC 2019

Еще в августе прошлого года LG объявила о партнерстве со Sprint в рамках выпуска своего нового смартфона 5G в США. В Европе LG будет сотрудничать с несколькими операторами.

Но теперь мы знаем не только о существовании смартфона. Официально известно, что аппарат получит испарительную камеру, которая сейчас становится все более популярной в задачах эффективного отвода тепла во флагманских продуктах. Отмечается, что эта камера в 2,7 раза больше, чем старомодная тепловая трубка в LG V40.



Новый смартфон LG получит улучшенную систему отвода тепла

LG также поспешила похвастаться, что телефон с поддержкой 5G будет наделен зарядной батареей емкостью 4000 миллиампер часов, что на 20% больше, чем в LG V40.

Это нововведение будет совсем не лишним, учитывая использование мощного 7-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 855, а также более энергоемкого модема 5G. Компания подчеркивает, что эти две особенности призваны удовлетворить основные запросы потребителей относительно смартфонов с поддержкой 5G.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно