LG выпустила свои первые беспроводные наушники: чем они интересны

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Премиальные наушники LG Tone+ Free
Премиальные наушники LG Tone+ Free / social.lge.co.kr

Южнокорейская компания LG Electronics выпустила первые в истории компании беспроводные наушники. Они получили название Tone+ Free. Новинку отнесли к премиум-классу с высококачественным звучанием и различными дополнительными функциями.

Наушники оснащены специальным микрофоном для шумоподавления, который должен значительно улучшить качество телефонных звонков. Также они имеют боковые сенсорные панели. Их можно использовать для ответа на звонки и управления плеером.

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При этом долгое нажатие активирует Google Assistant, если тот включен на смартфоне.

LG Tone+ Free получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Кроме того, новинка оснащена специальным покрытием UVnano для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Tone+ Free

Tone+ Free доступны в 2  цветах

Цена. LG Tone+ Free поступят в продажу в двух цветовых вариантах: черном и белом. Их стоимость составит 216 долларов (это 5 400 гривен). Предварительный заказ LG будет принимать до 14 октября, а официально новинка поступит в продажу в ноябре.

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Теги: Техно Новости Техно LG Гаджеты
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