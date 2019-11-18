LG запатентовала необычный смартфон-слайдер: фото

Производители смартфонов уже представили много примеров собственных гибких девайсов. Компания LG решила не останавливаться на достигнутом и запатентовала новую конструкцию, которая позволяет "переключить" режимы использования девайса без сгибания пополам.

Что известно о патенте LG?

Согласно патенту, увеличение диагонали экрана новинки происходит с помощью вытягивания дисплея из корпуса, сообщает Gizchina.

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В компактном виде гаджет с соотношением сторон около 21:9 и тонкими рамками обеспечивает удобство использования одной рукой, а в "растянутом" подходит для просмотра фильмов или чтения книг.



LG может представить смартфон в новом форм-факторе

В документе отдельно подчеркивается, что речь идет именно о смартфоне, а не электронном ридере.



Новый смартфон LG будет раздвигаться в стороны

Подробные характеристики и дата анонса

Место расположения камер, динамика, других датчиков и разъемов, а также описание механизма необычного слайдера документ не указывает. Выдвижная часть экрана вероятно скрывается внутри боковых частей корпуса с характерными утолщениями по бокам.

Подробные технические характеристики, дата анонса и ожидаемая цена смартфона неизвестны.

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