Lifecell запускает в Украине тестирование 5G

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Lifecell запускает в Украине тестирование 5G
Lifecell запускает в Украине тестирование 5G / networkworld.com

Компании lifecell и Ericsson с 1 декабря запускают в Украине тестирование мобильного интернета 5G. Тестовые работы продлятся полгода – до 31 мая 2020 года.

Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации.

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Как сказано в сообщении, они получили предложение от компаний о тестировании технологии 5G. При этом в комиссии уже предложили ряд мер для предотвращения вредных помех, возможных при демонстрации оборудования.

После этого направит свое решение компании Ericsson, Генштабу и Центру радиочастот Украины.

Высокоскоростной интернет в Украине. Это еще один шаг к полному покрытию территории Украины мобильным интернетом. Недавно Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком подписали совместный меморандум. Главная цель этого меморандума – обеспечение максимального покрытия скоростным интернетом (поколение 4G и 5G) всей территории Украины.

Что такое 5G?Это 5 поколение мобильной сети. Этот стандарт придет на смену существующему 4G. По прогнозам аналитиков настоящий "5G бум" начнется в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат.

Эксперты планируют несколько этапов внедрения сетей пятого поколения: сначала заработает 5G NR Non stand-alone, которая будет использовать уже существующую сеть 4G LTE eNB, позже 5G получит собственные частоты.

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Теги: 5G Техно Интернет
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