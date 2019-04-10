lifecell запустит в Украине платежный сервис Paycell

Мобильный оператор lifecell запустит в Украине свой платежный сервис Paycell. Старт работы сервиса запланирован на июнь 2019 года.

Пользователи Paycell смогут получить базовые банковские услуги без открытия счета в банке. Для пользования сервисом нужно будет купить пластиковую карту Paycell, подключить ее к соответствующему приложению и привязать к номеру телефона, рассказал AIN.UA директор компании "Пейсел" Александр Мартыненко.

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Paycell будет работать с номерами любых операторов, а не только lifecell. Однако клиенты других операторов не смогут привязать к сервису свой мобильный счет.



Образец карты Paycell

Что можно будет делать с картой Paycell?

Пополнять карту через мобильный счет (только клиентам lifecell), другую банковскую карту или в киосках самообслуживания.

Переводить с карты деньги в приложении на другие карты Paycell и номера телефонов.

Расплачиваться картой Paycell и снимать наличные в банкомате.

Оплачивать покупки в интернете.

В lifecell отмечают, что приложение начнет работать уже в мае, а в июне начнется продажа карт.

Пластиковая карта Paycell – это дебетовая карта, которая будет работать на базе платежной системы "Простір". Партнером сервиса станет банк "Схід". Пока неизвестно, планируют ли в компании увеличивать количество банков-партнеров.