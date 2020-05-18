Что такое Likee: новая социальная сеть штурмом захватывает молодую аудиторию

Мода на приложения для общения среди детей меняется очень быстро, и родители часто не успевают отследить, где именно в виртуальном мире дети проводят больше времени. Одна из социальных сетей, ставшая особенно популярной среди детей младшего возраста – Likee. Что это за приложение, как скачать видео и создать маску, а также какие преимущества и недостатки скрывает Likee – далее в нашем материале.

Мы живем в мире, в котором каждый месяц выходят новые смартфоны, еженедельно выходят телевизоры, роботы, пылесосы, и каждый день выходит приложение и не одно.

Сегодня 24 канал расскажет вам о приложении Likee, которое стало популярным не так давно, но уже завоевало доверие пользователей, особенно это касается молодой аудитории.

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Что такое Likee?

Это социальная сеть для обмена короткими видео, которая принадлежит сингапурской компании BIGO Technology. Пользователь может создать собственное видео, добавить музыку из обширной фонотеки и анимированные стикеры, а также разнообразные эффекты. Также можно создать собственную маску и многое другое.



Снятые видео появляются в общей ленте и ленте друзей, пользователи могут оставлять под видео лайки, комментарии и снимать видео-реакции в ответ. Кроме того, в Likee есть функция трансляции в прямом эфире.

История создания сервиса

Путь к популярности социальная сеть Likee начала в 2017 году из приложения для редактирования видео под названием Like. Его разработчик компания из Сингапура BIGO Technology специализируется на создании и продвижении видеороликов и имеет более 200 патентов в этой сфере.

Эта же корпорация стала разработчиком платформы Live, специализирующийся на онлайн трансляциях видеоконтента. Первоначально продукт имел название Like.Video, однако в 2018 году у него появилось новое название Likee. Яркий успех программы создатели объясняют правильностью выбора целевой аудитории и постоянным взаимодействием с ней. Так на базе Like часто проводятся разнообразные конкурсы и розыгрыши.

Достижения Likee

Приложение завоевало популярную премию Google Awards в номинации "Лучшая развлекательная программа" в том же году, в котором появилось на рынке.

В 2019 приложение Likee получило первое место в рейтинге Google в номинации "Редакторы видео и видеоплееры", обогнав такого гиганта, как YouTube.

Подобную награду Likee получило App Store в категории "Тренды". До этого приложение регулярно занимало первые места в чартах iTunes в США.

Почему Likee так популярен

Основным преимуществом сервиса является функция 4D Magic, которая сразу же завоевала сердца пользователей. Аналогов этой фишки нет пока ни в одном из подобных редакторов и сервисов.

Likee – это полноценный видеоредактор, позволяющий создавать в высоком качестве клипы с применением искусственного интеллекта и дополненной реальности. Несмотря на то, что платформа существует не так давно, вышло уже несколько десятков обновлений. Новые функции появляются несколько раз в месяц, что намного чаще, чем у приложений аналогов.

Что может Likee

Функции программы разделены на пять разделов: "Стикеры", "Магия музыки", "Игра с диалогом", "Магия 4D" и "Суперсила". При съемке можно выбрать скорость записи и beauty-фильтры, которые сделают кожу чище и глаза больше.

Стикеры

Здесь собраны разнообразные маски и анимации, которые можно добавить к видео. Например, разнообразные аксессуары или лица супергероев и других персонажей поп-культуры. Их здесь более 150 штук.

"Магия музыки"

В этом режиме можно выбрать один из нескольких стилей. Причем пресеты содержат не только звуковой фрагмент, но и сценарий со спецэффектами, фильтрами и прочей постобработкой. В кадре можно почти не двигаться, а получится все равно динамично и круто. Хороший вариант для тех, кто стесняется кривляться на камеру.

"Игра с диалогом"

Здесь можно снять видео под определенный звуковой фрагмент: спеть какую-то песню или сыграть сцену из фильма. Список доступных фрагментов кажется бесконечным: чтобы листать до конца перечня – нужно иметь сильное терпение.

"Магия 4D" и "Суперсила"

Эти режимы объединяют спецэффекты. Они распознают положение тела во время съемки и умеют отделять от фона. Можно заменить фон, как при съемке с хромакея, добавить в видео эпическое появление или исчезновение, или же сделать себя повелителем молний, камней или воды. Можно даже все сразу.

Также видео можно импортировать из галереи. При импорте большая часть функций недоступна, но к загруженному ролику можно подобрать фильтр или анимацию с кисточкой в виде звездочек, сердечек или искр.

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Как создать видео в Likee

Процесс съемки и постобработки занимает всего несколько минут. Конечно, можно выбирать спецэффекты часами, но только если вам так нравится. Со своими задачами приложение справляется отлично: оно быстро работает (экранов с прогрузкой во время обработки вообще нет), а интерфейс не позволяет запутаться.

Это так же просто, как снять историю в Instagram, только в Likee можно за несколько минут добавить в ролик молнии, искры, зум-эффекты и подвижную музыку, а не просто подписать видео и выбрать фильтр.

Уровень спецэффектов, конечно, не голливудский, но не нужно ничему учиться, чтобы снять динамичное и смешное видео с песнями, танцами, молниями и взрывами.

Как сделать маску в Likee

Сразу создать и сделать доступной собственную маску в Likee для всех пользователей не получится. Однако у вас есть возможность предложить свои варианты модераторам в переписке, а они сами выберут что добавить. Чтобы вашу идею приняли, следует предоставить качественно прорисованные эскизы.

Однако сделать собственную маску возможно через сторонние программы. Процесс достаточно непростой, но при соблюдении всех правил у вас получится ваше собственное изображение.

Для начала следует подготовить текстуры. Их нужно найти в интернете или сделать в Photoshop. Сохранить их важно в формате PNG, чтобы остался прозрачный фон. В этот эскиз вы добавляете все элементы, которые хотите отобразить. Если вы не умеете работать в этой программе, то следует скачать готовую текстуру из интернета. Далее вам следует настроить синхронизацию. Для этого понадобится FaceTracker – приложение, которое "научит" маску правильно реагировать на мимику лица. После этого следует протестировать свою работу. Здесь прекрасно подойдет программа Spark Ar на компьютере. Файл лучше отправлять через USB. Если все подошло, сделайте экспорт и загружаете маску в Instagram.

Обычно этот процесс занимает до 10 дней, поскольку требуется одобрение Facebook. После одобрения, открываете Instagram, записываете ролик со своей анимацией и сохраняете его в галерею. Оттуда загружаете в Likee.

Какая опасность связана с использованием Likee

Как и любая другая социальная сеть – Likee следует использовать с осторожностью, ведь существует ряд рисков, связанных с обнародованием информации. В первую очередь это то, что в погоне за популярностью дети могут публиковать видео, которые в целом публиковать не стоит.

Лишняя информация

Главная угроза – это овершеринг, или излишняя публикация данных о себе. Видео из квартиры, соединенное с геотегами (в данной соцсети показывается как расстояние до места, где было снято видео), может заинтересовать грабителей. Воспользовавшись функцией поиска видео вблизи, злоумышленники могут постараться втереться к ребенку в доверие, например, под видом другого ребенка и узнать адрес и когда дома бывают родители.

Кроме того, дети могут рассказывать в видео или показывать что-то, что содержит личные данные. Например, в последнее время дети активно хвастаются фотографиями паспортов, где четко видно личную информацию.

Откровенный контент

Наконец, дети прекрасно умеют подражать, и часто пример для подражания не самый лучший. В Likee часто можно натолкнуться на видео провокационного содержания с участием детей, снятые в погоне за лайками. Риски публикации таких видео очевидны: они не только потенциально привлекают педофилов, но и могут стать причиной издевательств в школе.

Особенно внимательно нужно относиться к трансляциям в прямом эфире. Некоторые люди используют соцсети с недобрыми намерениями, и Likee не исключение. В последнее время существенной угрозой стал груминг, попытки вытащить из детей материалы эротического содержания.

Шок-контент

В описании к приложению в App Store указано, что Likee может содержать "материалы, вызывающие ужас или страх". Кроме того весьма распространенной в подобных социальных сетях категорией материалов есть видео с суицидальными мотивами или элементами самоповреждения (self-harm), а также видео, демонстрирующие потенциально опасное поведение.

Несколько видео вряд ли смогут побудить человека к суициду, однако они могут стать толчком для тех, кто уже имеет проблемы в других сферах жизни (конфликты с родителями, травля в школе), и особенно это касается самоповреждения.

Кибербулинг

Часто дети бывают жестокими друг к другу, особенно если один ребенок чем-то отличается от других. Внешность, лишний вес, национальность, особенности речи, одежда – все это может стать причиной травли.

Кибербулинг, или травля в интернете, особо опасен: ведь если травля в школе прекращается хотя бы на то время, когда ребенок дома, ее интернет-аналог преследует ребенка всегда. Это может стать причиной комплексов, психологических проблем и может сказаться на учебе и самочувствии.

Покупки внутри приложения

Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть в контексте безопасности, это магазин в приложении, где дети могут потратить деньги. В Likee существует внутренняя валюта – бобы и алмазы. Их можно тратить, например, на подарки своим любимым блогерам, чтобы привлечь их внимание. Стоит эта валюта недешево, а дети могут не понимать, что тратят реальные деньги с платежной карты родителей.

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Как защитить ребенка

Следует отметить, что полный запрет на использование социальных сетей может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя лишенным чего-то, что есть у ее друзей и одноклассников. Поэтому самое важное – познакомить ребенка с правилами безопасности в соцсетях и активно участвовать в ее социальной жизни:

Если ребенок хочет завести аккаунт в соцсети, внимательно ознакомьтесь с возрастными ограничениями. Как правило, соцсети не позволяют регистрироваться детям младшего возраста, и на это есть причины. Если ваш ребенок непременно хочет пользоваться этой соцсетью – займитесь этим вместе. Заведите собственный аккаунт, добавьте ребенка в друзья, просматривайте видео, комментарии к ним и список друзей, чтобы быть в курсе того, что происходит. Комментировать видео не стоит – дети этого, как правило, стесняются. Снимайте видео вместе, обсуждайте, какой эффект крутой и какая музыка лучше подходит к видео. Так вы не только убедитесь, что ребенок не опубликовала лишнего, но и весело проведете время вместе. Расскажите ребенку, как вести себя, если он получает уведомление или комментарии со странными предложениями или обидами – в таком случае он должен обратиться за советом к вам. Не ругайте ребенка и не угрожайте запретами – у него может появиться желание завести тайный аккаунт и ничего вам не рассказывать. Если вы столкнулись с кибербуллингом – внесите аккаунт в черный список и поддержите ребенка. Дополнительно можно пожаловаться на аккаунт (долгим нажатием на комментарий), чтобы сделать соцсеть более безопасной для всех. Помните, что с троллями не стоит вступать в дискуссии. Выставьте вместе верные настройки приватности. Отключите возможность незнакомцев писать личные сообщения и все функции, связанные с геолокациями. Чтобы обезопасить себя от случайных расходов на покупки внутри приложения, добавьте аккаунт ребенка в семейную группу и включите обязательное одобрение покупок.

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