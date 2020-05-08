Линейка iPhone 12 таки получит 5G, но есть одна проблема

Для фанатов смартфонов Apple есть хорошая новость – новая линейка iPhone 12 получит поддержку сети 5G. Устройства будут оснащены 5G-модемами Qualcomm.

Информацию подтвердил известный IT-аналитик Джон Проссер, передает издание gizchina.com.

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Есть одно но

Эксперт добавил, что есть и плохая новость – iPhone 12 будут отличаться количеством поддерживаемых стандартов сетей 5G. По его словам, 5,4 и 6,1-дюймовые модели iPhone 12 будут лишены поддержки стандарта nmWave 5G.

Что ждать пользователям

То есть формально эти смартфоны будут поддерживать 5G, однако не смогут работать в сетях некоторых операторов мобильной связи.

В частности, эксперт добавляет, что поддержка 5G в сети американского оператора Verizon основана исключительно на стандарте nmWave 5G.

Напомним, что крупнейшие компании-производители смартфонов начали разрабатывать устройства, которые поддерживают 5G, еще в 2019 году. Если Apple не добавит эту характеристику к своим новым флагманам, то это может пошатнуть позицию компании на рынке.

Как известно, в Украине, как и большинстве стран мира, сейчас недоступна сеть 5G. Но мобильные операторы активно работают над ее внедрением.

Что такое 5G?Это новое, пятое поколение мобильной связи. Оно должно прийти на смену стандарту 4G. Как прогнозируют эксперты, новое поколение обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Полноценный запуск технологии планируют до конца 2020 года (если коронавирус не испортит планы), тогда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат.

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