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Линейку флагманских смартфонов OnePlus 8 представили официально – цена до 1 000 долларов

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OnePlus 8: характеристики и цена / ixbt.com

Смартфоны китайского производителя OnePlus называют "убийцами флагманов". Ведь они получают топовые характеристики, при этом их стоимость значительно доступнее. Однако, в OnePlus 8 производитель решил приблизить ценник к показателю других флагманов.

Характеристки

В новую линейку вошли два смартфона: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Обе модели получили флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, 5G и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. При этом частота обновления дисплея в версии OnePlus 8 Pro составляет 120 Гц.

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На выбор у пользователя конфигурации, что включают до 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5 в случае версии Pro) и до 256 ГБ хранилища на базе памяти UFS 3.0.

Камеры

Фотомодуль в OnePlus 8 Pro претерпел существенные изменения. Сейчас он включает 4 датчика.

  • Главный 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689 с оптической системой стабилизации изображения.
  • 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль Sony IMX586 (угол обзора 120 градусов).
  • Телефото модуль на 8 Мп с оптической системой стабилизации изображения (3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение.
  • 5-мегапиксельный модуль Color Filter Camera для фильтров и световых эффектов.


OnePlus 8 Pro получил 4 модуля камеры / 3dnews

При этом в OnePlus 8 камера тройная.

  • 48-мегапиксельный главный сенсор.
  • 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.
  • 2-мегапиксельный датчик для макрофото.

Обе новинки получили стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos, а также улучшенную систему тактильно обратной связи Haptic Vibration 2.0. Две модели поддерживают быструю зарядку Warp Charge 30T с передачей 30 Вт энергии.

При этом версия OnePlus 8 Pro дополнительно имеет поддержку быстрой беспроводной зарядки Warp Charge 30 Wireless, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Цена

  • Модификация OnePlus 8 с 8/128 ГБ памяти стоит 699 долларов (18 900 гривен).
  • Вариант OnePlus 8 с 12/256 ГБ оценен в 799 долларов (21 600 гривен).
  • За конфигурацию OnePlus 8 Pro с 8/128 ГБ памяти нужно будет заплатить 899 долларов (24 300 гривен).
  • А топовая модель OnePlus 8 Pro (12/256 ГБ) стоит 999 долларов (27 000 гривен).

Обе модели OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro поступят в продажу 24 апреля.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно OnePlus Смартфоны
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