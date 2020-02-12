Линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 уже можно заказать: цена в Украине
Новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 южнокорейский производитель представил 11 февраля. И сейчас в Украине стартовал предзаказ на новые смартфоны.
Цена Samsung Galaxy S20 в Украине
- Модель Samsung Galaxy S20 (8/128 ГБ) можно предварительно заказать за 26 999 гривен
К теме: Samsung официально представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20
- Версия Samsung Galaxy S20 + (8/128 ГБ) оценена в 29 999 гривен
- Камерофон Samsung Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) стоит 37 999 гривен.
Вся флагманская линейка появится на украинском рынке 11 марта. Старт продаж линейки на международном рынке состоится несколько раньше – 6 марта.
Кстати, если пользователь закажет один из этих смартфонов до официального старта продаж, то в подарок получит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.
При этом, наушники можно и заказать отдельно – стоимость Galaxy Buds+ в Украине составляет 3 999 гривен.
Samsung Galaxy S20: цена в Украине
Чем интересны смартфоны Samsung Galaxy S20
Одно из весомых отличий от линейки Samsung Galaxy S10, которое получила новая модель, – рекордная частота обновления изображения на дисплее – 120Гц.
К теме: Samsung Galaxy Z Flip: характеристики и цена нового гибкого смартфона компании
Новые флагманы работают на процессоре Samsung Exynos 990, при этом топовые версии получили сразу 12 ГБ оперативной памяти.
Что касается камер, то Galaxy S20 и Galaxy S20+ получили три модуля:
- Основной 64-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 укомплектован телеобъективом со стабилизацией и трехкратным оптическим и тридцатикратным цифровым зумом.
- Вспомогательный датчик на 12 Мп (f/1.8) оснащен широкоугольной оптикой.
- Еще 12 Мп сверхширокоугольный модуль, который позволяет захватить в кадр максимум объектов.
Преимущества Galaxy S20 Ultra
Отдельно стоит обратить внимание на камеры Galaxy S20 Ultra. Как говорят в компании, это сверхмощный камерофон, с рекордно четким увеличением, которое может сравниться с телескопом.
- Стандартный широкоугольный на 108 Мп с размером пикселя 0,8 мкм и возможностью перехода в 12-мегапиксельный режим.
- Ультраширокоугольный на 12 Мп.
- Телеобъектив на 48 Мп с поддержкой 12-мегапиксельного режима
- Камера оснащена объективом-перископом с 10-кратным гибридным оптическим зумом.
- Датчик глубины для более точного размытия фона в портретном режиме.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно