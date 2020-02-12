Линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 уже можно заказать: цена в Украине

Новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 южнокорейский производитель представил 11 февраля. И сейчас в Украине стартовал предзаказ на новые смартфоны.

Цена Samsung Galaxy S20 в Украине

Модель Samsung Galaxy S20 (8/128 ГБ) можно предварительно заказать за 26 999 гривен

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Версия Samsung Galaxy S20 + (8/128 ГБ) оценена в 29 999 гривен

Камерофон Samsung Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) стоит 37 999 гривен.

Вся флагманская линейка появится на украинском рынке 11 марта. Старт продаж линейки на международном рынке состоится несколько раньше – 6 марта.

Кстати, если пользователь закажет один из этих смартфонов до официального старта продаж, то в подарок получит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+.

При этом, наушники можно и заказать отдельно – стоимость Galaxy Buds+ в Украине составляет 3 999 гривен.

Samsung Galaxy S20: цена в Украине

Чем интересны смартфоны Samsung Galaxy S20

Одно из весомых отличий от линейки Samsung Galaxy S10, которое получила новая модель, – рекордная частота обновления изображения на дисплее – 120Гц.

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Новые флагманы работают на процессоре Samsung Exynos 990, при этом топовые версии получили сразу 12 ГБ оперативной памяти.

Что касается камер, то Galaxy S20 и Galaxy S20+ получили три модуля:

Основной 64-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 укомплектован телеобъективом со стабилизацией и трехкратным оптическим и тридцатикратным цифровым зумом.

Вспомогательный датчик на 12 Мп (f/1.8) оснащен широкоугольной оптикой.

Еще 12 Мп сверхширокоугольный модуль, который позволяет захватить в кадр максимум объектов.

Преимущества Galaxy S20 Ultra

Отдельно стоит обратить внимание на камеры Galaxy S20 Ultra. Как говорят в компании, это сверхмощный камерофон, с рекордно четким увеличением, которое может сравниться с телескопом.

Стандартный широкоугольный на 108 Мп с размером пикселя 0,8 мкм и возможностью перехода в 12-мегапиксельный режим.

Ультраширокоугольный на 12 Мп.

Телеобъектив на 48 Мп с поддержкой 12-мегапиксельного режима

Камера оснащена объективом-перископом с 10-кратным гибридным оптическим зумом.

Датчик глубины для более точного размытия фона в портретном режиме.

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