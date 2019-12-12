LinkedIn назвала самые перспективные профессии ближайшего будущего

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ИИ нуждается все больше специалистов / cnbc

Аналитики деловой соцсети LinkedIn считают работу в сфере искусственного интеллекта перспективной. В течение пяти лет эта специальность в США пережила самый большой рост. Даже здесь не все профессионалы трудоустроились по специальности – многим приходится учить других.

По данным отчета 2020 Emerging Jobs Repot, подготовленного экспертами компании LinkedIn, спрос на специалистов по ИИ с 2015 года вырос на 74% ежегодно. Больше всего предложений для них в Сан-Франциско и пригородах, Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Лос-Анджелесе. Среднегодовая зарплата – 136 000 долларов.

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Кто дальше

На втором месте – инженеры по робототехнике. Спрос на них за пять лет вырос на 40%. Среднегодовая зарплата – 85 000 долларов. На третьем – специалисты по специальности робота с данным спрос на каких – 37%, а зарплата 143 000 долларов.

Хотя большинство профессионалов в области машинного обучения и автоматизации работает в ИТ-компаниях, многие также заняты в высшем образовании. Причина в том, что эта отрасль испытывает острую нехватку специалистов, и учебные заведения активно привлекают их для обучения новых кадров, в том числе, на онлайн-курсах, пишет CNBC.

На данном этапе большинство рабочих незаняты в сфере искусственного интеллекта, но это не значит, что она не коснется каждого из них. Искусственный интеллект потребует от всех, кто работает, научиться новым навыкам, или для сохранения нынешней работы, или для изменения карьеры в результате автоматизации,
– пишет в докладе главный экономист LinkedIn Гай Бергер.

Подтверждает рост популярности ИИ-специалистов и отчет Института Друкера (США) прошлогодней давности. Теперь их требуют не только технологические компании, но и страховые фирмы, производители медицинского оборудования и застройщики.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости США Техно Новости Техно Искусственный интеллект
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