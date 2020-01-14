LinkedIn назвал наиболее востребованную профессию в 2020 году

Соцсеть для установления деловых контактов LinkedIn прогнозирует, что наиболее востребованной профессией в 2020 году станет блокчейн-разработчик. Спрос на этих специалистов в этом году превысит предложение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела социальная сеть.

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Как проводили исследование

Специалисты компании провели анализ, учитывая профессиональные навыки и личные качества кандидатов, претендующих на высокие зарплаты. В этом рейтинге блокчейн обогнал сферы облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Are you looking for these soft skills in your candidates? https://t.co/NnBXnQwzSO — LinkedIn Talent Solutions (@HireOnLinkedIn) January 9, 2020

Почему профессия такая популярная

Как говорят специалисты LinkedIn, эту технологию можно использовать для многих задач в бизнесе.

"Придя из сферы криптовалюты, блокчейн стал решением для многих задач бизнеса. Его используют такие компании, как IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и многие другие. Применение блокчейна охватывает различные отрасли: от судоходства и охраны здоровья до сельского хозяйства и обеспечения безопасности пищевых продуктов", – пояснил главный редактор Talent Blog компании LinkedIn Брюс Андерсон.

Сейчас блокчейн-специалисты станут наиболее востребованными специалистами в США, Великобритании, Франции, Германии и Австралии.

Чем занимается блокчейн-разработчик?

Blockchain – это непрерывный последовательный список, построенный по определенным правилам. Копии цепочек этих блоков сохраняют на множестве различных компьютеров, независимых друг от друга.



Поэтому Blockchain-разработчик создает программные приложения, которые будут выполнять узлы, входящие в цепочку блоков. Также он настраивает взаимодействие "классического" программного обеспечения с этими приложениями. Работа Blockchain-разработчика частично похожа на работу системного программиста. Необходимо создавать оптимизированный код, как по количеству операций, так и по используемому объему памяти.

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