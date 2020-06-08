Аналитическая компания Netmarketshare представила ежемесячный отсчет распространения операционных систем и веб-браузеров. Интересно, что среди десктопных ОС наблюдается довольно стремительный рост популярности Linux. А вот с браузерами ситуация практически не меняется.

Между тем, лидером на рынке настольных ОС остается Windows 10, однако ситуация на рынке меняется по данным mspoweruser.

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Ситуация на рынке настольных ОС

"Десятка" не только восстановила свои позиции после недавнего падения с 57,34% до 56%, но и нарастила свою долю в мае до 57,83%. Доля macOS осталась относительно стабильной, немного снизившись с 9,75% до 9,68%. А вот Linux уже который месяц подряд демонстрирует рост, увеличив свою долю до 2,87% в апреле, а потом до 3,17% – в мае.



Доли ОС на рынке десктопных систем

Чем обусловлен рост популярности Linux

Вероятно, это связано с тем, что многие сотрудники служб поддержки были вынуждены перейти на удаленную работу и установить Linux на свои домашние компьютеры.

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Ситуация с браузерами

Что касается рынка десктопных браузеров, то по итогам мая наблюдается незначительный рост Chrome с 69,81% до 70%. Edge также несколько увеличил свою долю с 7,76% до 7,86%, а вот популярность Firefox упала с 7,25% до 7,23%.



Доли браузеров на рынке десктопных систем