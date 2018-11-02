Люди будут работать на Марсе и возвращаться на Землю – в NASA тестируют новую технологию

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В NASA тестируют новую технологию
В NASA тестируют новую технологию / Фото из открытых источников

В NASA придумали интересное решение для пополнения ракетного топлива на Марсе. Компоненты ракетного топлива, в частности водород и кислород, попытаются добывать из марсианского грунта.

Об этом сообщает Science Alert.

Это топливо планируют использовать для полета с Марса к Земле.

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Сейчас команда NASA работает над разработкой технологии ISRU, которая позволит добывать из реголита (красный марсианский грунт) - остатки воды, а также с помощью электролиза разлагать ее на водород и кислород.

По замыслу ученых, если система заработает, это в будущем позволит людям жить и работать на Марсе, и возвращаться на Землю. Проверка части оборудования будет проводиться сперва на лунной поверхности. Далее эксперты из NASA планируют отправить систему ISRU на Марс.

По задумке, система должна работать несколько лет до прибытия на планету людей.

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Теги: Марс NASA Техно Космос
Источник: Техно
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