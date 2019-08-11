Люди готовы, чтобы на рабочих местах их заменили роботы: неожиданные результаты исследования

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Люди готовы, чтобы на рабочих местах их заменили роботы
Люди готовы, чтобы на рабочих местах их заменили роботы / Unsplash

Аналитики постоянно говорят о том, что в недалеком будущем роботы заменят людей во многих профессиях. Однако, по данным нового исследования ученых Мюнхенского технического университета, работникам легче воспринять, что их заменят на роботов, чем на других людей.

Детали исследования. Исследователи решили выяснить, насколько трудно будет реагировать человек в ситуации, когда узнает, что освобожден от дальнейшего исполнения своих обязанностей при следующих сценариях: его заменит другой человек или его заменит андроид, сообщает Sciencedaily.

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Результаты опроса. В случае если увольнение касалось коллеги, а не самого участника опроса, за трудоустройство на его должность нового человека проголосовало 62% опрошенных. Однако, если работу потеряет сам респондент, за то, чтобы его место занял новый сотрудник "не робот" проголосовали лишь 37% опрошенных.

Заметим, в опросе приняло участие около 2000 респондентов.

via GIPHY

Выводы ученых. В ходе исследования выяснилось, что в случае увольнения люди менее эмоционально реагируют на факт, что их заменят роботом, а не человеком, и намного болезненнее воспринимают трудоустройство конкурирующего специалиста.

Исследователи уверены, что правительствам ряда стран, кроме материальной, стоит задуматься об обеспечении психологической поддержки работников, которых ждет увольнение в связи с автоматизацией производства.

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Теги: робототехника Новости Техно Искусственный интеллект Техно
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