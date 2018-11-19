Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование

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Кто в Украине пользуется интернетом
Кто в Украине пользуется интернетом / lexinform.com.ua

Самыми активными интернет-пользователями являются люди со средним доходом, а также граждане, имеющие доход ниже среднего.

Таковы результаты исследования, обнародованного исследовательским агентством Factum group.

Согласно обнародованной статистике, люди со средним доходом составляют 40% от общего количества регулярных пользователей интернета в Украине. Такой же процент пользователей имеют доход ниже среднего.

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В 7% постоянных пользователей интернетом низкий доход.

А вот постоянных пользователей интернетом с высоким доходом, согласно статистике, в Украине только 0,8%. Еще 6% пользователей имеют доход выше среднего.

Хто користується інтернетом в Україні

Кто пользуется интернетом в Украине

Опрос проводился по всей территории Украины, за исключением оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Участвовали граждане, которым больше 15 лет.

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Теги: Техно Интернет
Источник: Техно
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