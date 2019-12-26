Что подарить другу на Новый год: стильный и компактный девайс

До Нового года осталась всего неделя, и самое время подумать о подарках. Если ваш близкий друг или родственник курит, обратите внимание на вейп или электронный испаритель. Это стильный аксессуар, а пар, образующийся при использовании, имеет приятный вкус и аромат.

Важно! Выбирайте такой подарок только для совершеннолетних потребителей никотиносодержащей продукции.

Категория вейпов (к которым относится электронный испаритель) быстро растет во всем мире. Вейп – это устройство, которое нагревает специальную жидкость, содержащую никотин. При нагревании жидкости образуется аэрозоль, вдыхаемый потребителем. Если вы хотите выбрать вейп для себя или близкого человека, выбирайте вариант закрытого типа со сменными герметичными картриджами. Он удобен и прост в использовании. Собственно таким вейпом и является Logic Compact.

Вкус

Вместе с Logic Cоmpact используются только специальные сменные картриджи Logic Compact. В Украине можно приобрести 4 вкуса: американская смесь, ментол, ягодный микс и тропик.

Вкус "американская смесь" представлен с двумя вариантами содержания никотина: 1.5% и 2,9% от массы жидкости. Остальные вкусы представлены ​​в категории 1,5%.

Компактность

Длина электронного испарителя Logic Cоmpact составляет всего 8,8 сантиметров. Это чуть больше футляра для ваших любимых наушников. Благодаря компактности устройство удобно держать в руке. Вейп Logic Compact – это выбор активных людей. Просто положите его в карман или рюкзак и наслаждайтесь процессом парения даже в дороге.

Logic Compact имеет металлизированный корпус, очень приятный на ощупь.

А еще Logic Compact прекрасно дополнит любой модный look. Стильный и компактный вейп представлен в трех цветах: черный карбон, дымчатая роза и голубая сталь.

Безопасность

С испарителем Logic Cоmpact используются картриджи "закрытого типа". Их заправляют исключительно в автоматизированных условиях на производстве и они не перезаправляются пользователем.

Жидкость для картриджей Logic Cоmpact разработана с соблюдением всех процедур безопасности. Каждый пользователь Logic Compact может быть уверен в качестве продукта.

Простота

Logic Compact – это вейп закрытого типа. Чтобы начать его использовать, нужно только вставить магнитный картридж объемом 1,7 мл в верхнюю часть девайса. После характерного щелчка устройство сразу готово к использованию.

Так же легко и заряжать девайс. Корпус Logic Compact имеет специальный световой индикатор, который показывает, когда стоит подзарядить испаритель. Емкость батареи Logic Compact составляет 350 мА/ч, а ее полная зарядка займет чуть больше часа. При этом одной зарядки хватает примерно на один день вейпинга.*

Электронный испаритель Logic Compact – это стильный и яркий аксессуар, который точно понравится вашему другу или родственнику. И покажет ваше умение выбирать действительно крутые подарки.

Электронный испаритель 18+ содержит никотин, который вызывает привыкание