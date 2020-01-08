Лого PS5: Sony представила логотип консоли PlayStation 5
Во время выставки CES 2020 компания Sony провела презентацию, посвященную новому поколению фирменной консоли PlayStation 5. В частности, в компании показали логотип PS5.
При создании логотипа PlayStation 5 японские дизайнеры использовали изображение в том же стиле, что и логотип консолей предыдущих поколений.
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Что нового
Что касается основных нововведений PS5, то представители компании упомянули о нижеследующем:
- 3D-звук,
- контроллеры с обратной отдачей и триггерами с регулируемым сопротивлением,
- SSD,
- UHD Blu-ray
PlayStation 5: презентация на CES 2020: видео
Правда, эту информацию уже сообщали ранее. При этом в Sony добавили, что новые подробности о PlayStation 5, в том числе касается контента, должны раскрыть в ближайшие несколько месяцев.
Дата выхода PS5
Конкретной даты в японской корпорации пока не называют. Представители лишь подтвердили слухи о том, что PlayStation 5 выйдет в рождественский сезон в этом году, то есть в декабре 2020 года.
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