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Лого PS5: Sony представила логотип консоли PlayStation 5

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Лого PS5 / Скриншот

Во время выставки CES 2020 компания Sony провела презентацию, посвященную новому поколению фирменной консоли PlayStation 5. В частности, в компании показали логотип PS5.

При создании логотипа PlayStation 5 японские дизайнеры использовали изображение в том же стиле, что и логотип консолей предыдущих поколений.

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Что нового

Что касается основных нововведений PS5, то представители компании упомянули о нижеследующем:

  • 3D-звук,
  • контроллеры с обратной отдачей и триггерами с регулируемым сопротивлением,
  • SSD,
  • UHD Blu-ray

PlayStation 5: презентация на CES 2020: видео

Правда, эту информацию уже сообщали ранее. При этом в Sony добавили, что новые подробности о PlayStation 5, в том числе касается контента, должны раскрыть в ближайшие несколько месяцев.

Дата выхода PS5

Конкретной даты в японской корпорации пока не называют. Представители лишь подтвердили слухи о том, что PlayStation 5 выйдет в рождественский сезон в этом году, то есть в декабре 2020 года.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно PlayStation Игры
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