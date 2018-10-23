Смартфон iPhone Xr хоть и стал самым дешевым из трех представленных новинок. Цена новинки стартует от 749 долларов (это 21 тысяча гривен). То есть уже не мало. Однако, ремонт iPhone Xr тоже может ударить по карману.

Об этом сообщает The Verge.

В компании обнародовали расценки по ремонту iPhone Xr. В частности замена ЖК-дисплея обойдется владельцам в 199 долларов (5600 гривен). Правда, в случае, если на iPhone XR действует дополненная гарантия AppleCare+, то замена дисплея будет стоить всего 29 долларов (чуть больше 800 гривен).

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Замена батареи будет стоить 69 долларов (почти 2 тысячи гривен). А при наличии гарантии или дополненной гарантии AppleCare+ замена аккумулятора бесплатна.

В то же время ремонт, связанный с заменой задней крышки, стоит 399 долларов (11 100 гривен). Ремонт предполагает не только замену стеклянной панели, но и восстановление всех гидроизоляционных элементов. Этим и объясняют столь высокую цену на услугу.

iPhone Xr получил новейший процессор А12 Bionic, на котором работают флагманы iPhone Xs и iPhone Xs Max. Xr получил одинарную, а не сдвоенную камеру, LCD-дисплей вместо OLED-панели и алюминиевые, а не стальные рамки корпуса. Также "бюдженик" не поддерживает систему распознавания силы нажатия 3D Touch. Правда, этот смартфон оснащен Face ID для разблокировки, а его камера поддерживает функцию имитации боке.

В Украине новинка поступит в продажу 2 ноября. Ее стоимость пока не сообщается.

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