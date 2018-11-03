Лучше посчитайте: Xiaomi потроллила фанатов OnePlus 6T

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Xiaomi потроллила фанатов OnePlus 6T
Xiaomi потроллила фанатов OnePlus 6T / Фото из открытых источников

После презентации китайского смартфона OnePlus 6T другая китайская корпорация Xiaomi решила потроллить пользователей, которым нравится новинка от OnePlus.

Так, Xiaomi запустила рекламную кампанию в своих соцсетях, где сравнили характеристики OnePlus 6T и нового смартфона от Xiaomi – Poco F1. Оба работают на топовом процессоре Snapdragon 845. При этом имеет больший аккумулятор и более низкую цену.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Poco F1

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6,18 дюйма
    Разрешение: 2246х1080  пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • Видеопроцессор Adreno 630
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 64/128/256 ГБ
  •  
  • КамераОсновняа: 12 + 5 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Аккумулятор4000 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Для сравнения Xiaomi выбрала цену в индийских рупиях. Так, Poco F1 стоит 20,999 рупий, а OnePlus 6T – 37, 999 рупий. Чтобы пользователи убедились, что Xiaomi таки выгоднее, китайцы даже передавали калькуляторы.

Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T

Xiaomi разослала фанатам OnePlus 6T калькуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6,4 дюйма
    Разрешение: 2340х1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 845
  • Відеопроцессор Adreno 630
  • ПамятьОперативная: 8 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  •  
  • КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор3700 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi OnePlus
Источник: Техно
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