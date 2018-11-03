Лучше посчитайте: Xiaomi потроллила фанатов OnePlus 6T

После презентации китайского смартфона OnePlus 6T другая китайская корпорация Xiaomi решила потроллить пользователей, которым нравится новинка от OnePlus.

Так, Xiaomi запустила рекламную кампанию в своих соцсетях, где сравнили характеристики OnePlus 6T и нового смартфона от Xiaomi – Poco F1. Оба работают на топовом процессоре Snapdragon 845. При этом имеет больший аккумулятор и более низкую цену.

Читайте также: Страх перфекциониста: на Google Pixel 3 XL внезапно появилась еще одна "монобровь"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Poco F1 Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 6,18 дюйма

Разрешение: 2246х1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 6,18 дюйма Разрешение: 2246х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 64/128/256 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 64/128/256 ГБ

Камера Основняа: 12 + 5 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основняа: 12 + 5 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Для сравнения Xiaomi выбрала цену в индийских рупиях. Так, Poco F1 стоит 20,999 рупий, а OnePlus 6T – 37, 999 рупий. Чтобы пользователи убедились, что Xiaomi таки выгоднее, китайцы даже передавали калькуляторы.

Xiaomi разослала фанатам OnePlus 6T калькуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,4 дюйма

Разрешение: 2340х1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,4 дюйма Разрешение: 2340х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3700 мАч

3700 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно