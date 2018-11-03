Лучше посчитайте: Xiaomi потроллила фанатов OnePlus 6T
После презентации китайского смартфона OnePlus 6T другая китайская корпорация Xiaomi решила потроллить пользователей, которым нравится новинка от OnePlus.
Так, Xiaomi запустила рекламную кампанию в своих соцсетях, где сравнили характеристики OnePlus 6T и нового смартфона от Xiaomi – Poco F1. Оба работают на топовом процессоре Snapdragon 845. При этом имеет больший аккумулятор и более низкую цену.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Poco F1
- ДисплейТип: IPS
Диагональ: 6,18 дюйма
Разрешение: 2246х1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 845
- Видеопроцессор Adreno 630
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 64/128/256 ГБ
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- КамераОсновняа: 12 + 5 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Аккумулятор4000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
Для сравнения Xiaomi выбрала цену в индийских рупиях. Так, Poco F1 стоит 20,999 рупий, а OnePlus 6T – 37, 999 рупий. Чтобы пользователи убедились, что Xiaomi таки выгоднее, китайцы даже передавали калькуляторы.
Xiaomi разослала фанатам OnePlus 6T калькуляторы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,4 дюйма
Разрешение: 2340х1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 845
- Відеопроцессор Adreno 630
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
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- КамераОсновная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
Фронтальная: 16 Мп
- Аккумулятор3700 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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