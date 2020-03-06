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Какими смартфонами больше всего довольны пользователи – рейтинг AnTuTu

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Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu (сервис, который тестирует производительность смартфонов) обнародовал новый интересный рейтинг. Это список Android-смартфонов с максимальным количеством положительных отзывов от пользователей.

Как передает ixbt.com в первую десятку попали сразу 3 смартфона китайского бренда Meizu. Как известно, этот производитель сейчас переживает не лучшие времена, балансируя на грани банкротства.

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Рейтинг самых популярных смартфонов

Этот список возглавил смартфон Huawei Mate 30 5G. Уровень удовлетворенности которым эксперты оценили в 97,35%.

На второй строчке в рейтинге – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Этим девайсом довольны 96,29% пользователей.

На третьей позиции – Vivo NEX 3 5G с показателем удовлетворенности 95,96%. Далее в перечне – новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Он уже получил популярность на уровне 95,85%.

А первую 5-ку замыкает флагман Meizu 16th, который производитель представил еще в 2018 году.


Рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Вторая 5-ка смартфонов выглядит так:

  1. Meizu 16th Plus
  2. Meizu 16s Pro
  3. OnePlus 7 Pro
  4. Samsung Galaxy S10 +
  5. Vivo iQOO Pro 5G

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
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