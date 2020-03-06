Какими смартфонами больше всего довольны пользователи – рейтинг AnTuTu
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu (сервис, который тестирует производительность смартфонов) обнародовал новый интересный рейтинг. Это список Android-смартфонов с максимальным количеством положительных отзывов от пользователей.
Как передает ixbt.com в первую десятку попали сразу 3 смартфона китайского бренда Meizu. Как известно, этот производитель сейчас переживает не лучшие времена, балансируя на грани банкротства.
К теме: Назвали самый мощный смартфон февраля 2020 года
Рейтинг самых популярных смартфонов
Этот список возглавил смартфон Huawei Mate 30 5G. Уровень удовлетворенности которым эксперты оценили в 97,35%.
На второй строчке в рейтинге – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Этим девайсом довольны 96,29% пользователей.
На третьей позиции – Vivo NEX 3 5G с показателем удовлетворенности 95,96%. Далее в перечне – новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Он уже получил популярность на уровне 95,85%.
А первую 5-ку замыкает флагман Meizu 16th, который производитель представил еще в 2018 году.
Рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи
Вторая 5-ка смартфонов выглядит так:
- Meizu 16th Plus
- Meizu 16s Pro
- OnePlus 7 Pro
- Samsung Galaxy S10 +
- Vivo iQOO Pro 5G
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно