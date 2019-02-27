Лучшие фотографии, сделанные на iPhone

39 Читати новину українською
Лучшие фотографии, сделанные на iPhone
Лучшие фотографии, сделанные на iPhone / unsplash

Apple объявила результаты собственного конкурса мобильной фотографии. С 22 января по 7 февраля каждый владелец iPhone мог принять участие в конкурсе, опубликовав фото в соцсети с хэштегом #ShotOniPhone, или же отправив снимки на почту компании.

На сайте 9to5mac говорится, что сколько участники подали работ, Apple не сообщает, но среди них представители компании выбрали 10 лучших фото.

Читайте также: iPhone 2019: какие характеристики получит новинка от Apple

Детали конкурса. Большинство победителей конкурса родом из США и делали снимки на последний iPhone Xs или iPhone Xs Plus. Но среди номинантов и владельцы более старых моделей, в том числе iPhone 8 Plus и iPhone 7.

 

 

По условиям конкурса, снимки победителей будут использоваться Apple в рекламных целях в рамках проекта Shot on iPhone. Фотографии разместят на билбордах, в фирменных магазинах компании и в интернете.

Владельцы iPhone со всего мира поделились своими лучшими фотографиями для Shot on iPhone Challenge. Снимки победителей были сделаны на разные модели, от iPhone Xs Max к iPhone 7, демонстрируя высокое качество камер у всей линейки,
– говорится на сайте Apple.

Вознаграждение. Сначала корпорация заявила, что победители конкурса не получат никакого денежного приза, но позже она изменила свое решение, пообещав соответствующее вознаграждение за работы.

Напомним, что несколько недель назад также были названы победители ежегодного конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
KAZKA отказалась от участия в Евровидении-2019
сегодня
1765
Теги: Техно Смартфоны iPhone Xs iPhone 8 iPhone 7 iPhone Xs Max iPhone Apple Новости Техно
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
151
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
413
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4402
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
718
Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
22 февраля 15:16 Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
429
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук