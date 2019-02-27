Лучшие фотографии, сделанные на iPhone

Apple объявила результаты собственного конкурса мобильной фотографии. С 22 января по 7 февраля каждый владелец iPhone мог принять участие в конкурсе, опубликовав фото в соцсети с хэштегом #ShotOniPhone, или же отправив снимки на почту компании.

На сайте 9to5mac говорится, что сколько участники подали работ, Apple не сообщает, но среди них представители компании выбрали 10 лучших фото.

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Детали конкурса. Большинство победителей конкурса родом из США и делали снимки на последний iPhone Xs или iPhone Xs Plus. Но среди номинантов и владельцы более старых моделей, в том числе iPhone 8 Plus и iPhone 7.

По условиям конкурса, снимки победителей будут использоваться Apple в рекламных целях в рамках проекта Shot on iPhone. Фотографии разместят на билбордах, в фирменных магазинах компании и в интернете.

Владельцы iPhone со всего мира поделились своими лучшими фотографиями для Shot on iPhone Challenge. Снимки победителей были сделаны на разные модели, от iPhone Xs Max к iPhone 7, демонстрируя высокое качество камер у всей линейки,

– говорится на сайте Apple.

Вознаграждение. Сначала корпорация заявила, что победители конкурса не получат никакого денежного приза, но позже она изменила свое решение, пообещав соответствующее вознаграждение за работы.

Напомним, что несколько недель назад также были названы победители ежегодного конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards.

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