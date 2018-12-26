Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24

Мы продолжаем подводить технологические итоги года уходящего. В этом материале вспомним лучшие гаджеты 2018 года, которые своими характеристиками или уникальными функциями привлекли внимание пользователей.

Это, бесспорно, один из самых ожидаемых девайсов года. Первым уникальным преимуществом Mi Band 3, которой пока нет ни у одного подобного гаджета – является модуль NFC. Он позволяет пользователю Mi Band рассчитываться в магазинах. Правда, эта функция пока не работает в Украине.

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Mi Band 3 и Mi Band 2 отличаются, в частности, и дизайном

Кроме того, гаджет оснащен защитой от воды IP68, а также с помощью Mi Band 3 можно набирать или принимать звонок. Новинка получила сенсорный OLED-экран. На этом дисплее может отображаться различная информация, вплоть до текста входящих сообщений.

Важное преимуществом Mi Band 3 является и его батарея на одном заряде фитнес-браслет может работать до 20 дней. Также есть поддержка "умного" будильника и функции автомониторинга пульса.

Сейчас в отечественных магазинах Mi Band 3 продают по цене 800 гривен.

Осенью компания Apple презентовала новое поколение умных часов Apple Watch Series 4. Гаджет получил действительно уникальные функции. В частности, устройство работает на новом двухядерном процессоре S4, который вдвое быстрее предыдущей версии.

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Одна из важных новых функций девайса заключается в том, что часы "считывают", если вдруг его владелец упал и предлагает позвонить в экстренную службу. При этом, если девайс видит, что пользователь не двигается в течение минуты, то отправляет сообщение в скорую. Кстати, эта функция уже спасла жизнь пользователю в Швеции.

Что касается пульсометра, то эта функция тоже усовершенствована. Теперь часы могут отправлять сообщения о слишком учащенном или замедленном сердцебиении.

Как выглядит Apple Watch Series 4: видео

Более того, устройство может предупредить владельца о проблемах со здоровьем и советует пойти к врачу. Также часы могут провести электрокардиографию – это первые в истории смарт-часы, которые имеют подобную функцию.

На украинском рынке новинка стоит от 15 тысяч гривен.

Планшет iPad Pro 2018

Во время этой же презентации Apple представила еще один интересный девайс – iPad Pro 2018. Он, конечно, не уникальный, но получил характеристики, которые могут посоревноваться с полноценным ноутбуком.

iPad Pro 2018 лишился кнопки "домой"

Так, iPad Pro 2018 получил дисплей Liquid Retina, как в смартфоне iPhone Xr. Также он лишился кнопки Home, ведь теперь он поддерживает функцию FaceID.

Самое интересное в этом устройстве – процессор A12X Bionic. Он выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, как и чип A12. Также процессор имеет в своем распоряжении 8 ядер CPU и 7 ядер GPU. Поэтому благодаря мощному чипу и обновленной графике iPad Pro может стать полноценной консолью или ноутбуком.

Кстати, Apple совместно с Adobe запустила полноценный Photoshop на iPad, что увеличивает функционал новинки.

Как выглядит iPad Pro 2018: видео

Кроме того, iPad Pro 2018 получил основную 12-мегапиксельную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 7 Мп.

В Украине цены на новинку стартуют от 20 тысяч гривен.

Умный дисплей Facebook Portal

Похоже умные колонки становятся "вчерашним днем". В этом году сразу несколько компаний представили свой умный дисплей – буквально, это та же смарт-колонка только с дисплеем.

Нас заинтересовал умный дисплей, который представила корпорация Facebook. Он получил две модификации с названиями Portal и Portal Plus и диагональю 10 и 15,6 дюйма.

Portal и Portal Plus можно считать неким преемником умной колонки

Новинка оснащена камерой и микрофоном, для видео звонков. При этом в Facebook уверяют, что можно полностью отключить камеру и микрофон одним нажатием или заблокировать объектив крышки камеры.

Portal может звонить кому-то за помощью Facebook Messenger, в отличие от Echo Show и Echo Spot, которые могут звонить только другим пользователям Show и Spot или пользователям, которые используют Alexa.

Также Портал может транслировать музыку с Spotify, Pandora и Amazon Music. На умных дисплеях доступен голосовой помощник Alexa, который предоставляет доступ ко многим возможностям сервиса Amazon.

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Portal с 10-дюймовым дисплеем поступит на прилавки магазинов с ценником 199 долларов (около 5 300 гривен). Portal Plus, который получил 15,6-дюймовый дисплей, обойдется покупателям в 349 долларов (около 9 200 гривен).

Гарнитура Hushme

Интересный девайс разработал украинский стартап – это гарнитура Hushme, которая поможет пользователям общаться по телефону так, чтобы их не услышали другие люди. Разработку представили на японском сообществе CAMPFIRE, где продукт собрал 80 тысяч долларов. То есть в 9 раз больше, чем планировали создатели.

Гарнитура работает в трех режимах. В первом ее можно использовать как беспроводные наушники. Второй режим – "пассивная маскировка", гарнитуру скрепляют вокруг рта с помощью магнитов. В таком режиме разговор пользователя не смогут услышать другие.

Разработка нацелена на японский рынок

Третий режим – "активная маскировка". В этом случае пользователь включает специальные громкоговорители, которые начинают генерировать маскировочные звуки.

Как рассказали разработчики, сейчас они сосредоточены на японском рынке, потому что именно этот рынок приоритетен для этой разработки. Первая партия Hushme должна поступить в продажу в феврале 2019 года.

Как работает гарнитура Hushme: видео

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