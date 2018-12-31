Лучшие и худшие игры 2018 года – рейтинг ресурса Metacritic

Сайт Metacritic, который публикует рецензии прессы и отзывы пользователей со всего мира, подвел итоги 2018 года. Ресурс опубликовал список игр, которые получили наивысшую оценку, и тех, которые оценили ниже всего.

Об этом сообщает Overclockers.

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Звание лучшей игры 2018 года досталось вестерну с открытым миром Red Dead Redemption 2 – его средний балл составляет 97 из 100 возможных. На три балла от него отстают приключенческий экшн God of War и платформер Celeste. Оценку 93/100 и третье место досталось Undertale RPG в версии для Nintendo Switch. Четвертую строчку с 92 баллами делят между собой файтинг Super Smash Bros. Ultimate, аркадная гонка Forza Horizon 4, ролевая игра Divinity: Original Sin II – Definitive Edition и слэшер Bayonetta 2 для Nintendo Switch.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Отмечается, что оценки не ниже 90/100 удостоились сразу 17 проектов, только 4 из которых оказались новыми релизами (не сиквел и не переиздание), правда все они относятся к инди.

Наивысшие оценки от прессы получили проекты для PC (в среднем 72,3 / 100). Также PC-платформа стала лидером по количеству игр, которые преодолели отметку 75/100. В то же время по количеству проектов с оценкой 90 и выше персональные компьютеры оказались хуже платформой (только 1 игра – пошаговая стратегия Into the Breach), а лидером является Nintendo Switch (9 игр).



Лучшие игры 2018 года по версии критиков

Главным эксклюзивом для PlayStation 4 стала вышеупомянутая God of War, на Xbox One это звание заслужила Forza Horizon 4, среди PC-проектов самым успешным оказался шутер DUSK, а на Nintendo Switch этой чести удостоилась Super Smash Bros. Ultimate.

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Что касается портативных систем, то лучшей игрой для PS Vita стала JRPG Hakuoki: Edo Blossoms, а для Nintendo 3DS – JRPG Radiant Historia: Perfect Chronology.

Наиболее низко оцененными играми стали The Quiet Man (29/100), Gene Rain (32/100), Fantasy Hero: Unsigned Legacy (34/100), Agony (34/100) и Past Cure (34/100).

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