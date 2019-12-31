Лучшие игры десятилетия по версии TIME
В конце 2019 года издания подводят не только итоги года, который подходит к концу, но и десятилетия. Авторитетное издание TIME выбрало выдающиеся игры, которые анонсировали начиная с 2009 года.
Редакция журнала TIME назвала десять игр, но не присудила им какие-либо рейтинговые места – все тайтлы равноценные в глазах журналистов.
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При этом TIME объяснил выбор короткими описаниями для каждого лота. Например, Disco Elysium, которую поместили на обложку декабрьского выпуска, оказалась в десятке лучших как "игра прошлого, которая смотрит в будущее".
Трейлер игры Disco Elysium – смотрите видео
Наиболее значимые игры десятилетия по версии TIME
- Grand Theft Auto V (2013 год)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 год)
- Fortnite (2017 год)
- Dark Souls (2011 год)
- League of Legends (2009 год)
- Pokemon Go (2016 год)
- Minecraft (2009 год)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 год)
- Portal 2 (2011 год)
- Disco Elysium (2019 год)
Декабрьская обложка журнала TIME
Чаще всего редакция TIME делала акцент на большом финансовом успехе игр и их популярности. По этому параметру в список попали Grand Theft Auto V, Pokemon GO, Minecraft и Fortnite.
Журнал также отметил "живучесть" The Elder Scrolls V: Skyrim, которая не только вышла на всех доступных платформах, но по-прежнему остается актуальной благодаря модам.
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