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Лучшие игры десятилетия по версии TIME

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Лучшие игры десятилетия / Unsplash

В конце 2019 года издания подводят не только итоги года, который подходит к концу, но и десятилетия. Авторитетное издание TIME выбрало выдающиеся игры, которые анонсировали начиная с 2009 года.

Редакция журнала TIME назвала десять игр, но не присудила им какие-либо рейтинговые места – все тайтлы равноценные в глазах журналистов.

К теме: Лучшие игры 2019 года: рейтинг Техно 24

При этом TIME объяснил выбор короткими описаниями для каждого лота. Например, Disco Elysium, которую поместили на обложку декабрьского выпуска, оказалась в десятке лучших как "игра прошлого, которая смотрит в будущее".

Трейлер игры Disco Elysium – смотрите видео

 

Наиболее значимые игры десятилетия по версии TIME

  • Grand Theft Auto V (2013 год)
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017 год)
  • Fortnite (2017 год)
  • Dark Souls (2011 год)
  • League of Legends (2009 год)
  • Pokemon Go (2016 год)
  • Minecraft (2009 год)
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (2011 год)
  • Portal 2 (2011 год)
  • Disco Elysium (2019 год)


Декабрьская обложка журнала TIME

Чаще всего редакция TIME делала акцент на большом финансовом успехе игр и их популярности. По этому параметру в список попали Grand Theft Auto V, Pokemon GO, Minecraft и Fortnite.

Журнал также отметил "живучесть" The Elder Scrolls V: Skyrim, которая не только вышла на всех доступных платформах, но по-прежнему остается актуальной благодаря модам.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры Новости Техно
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