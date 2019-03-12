Лучшие игры февраля – версия читателей Техно 24

В феврале издатели представили много интересных игр. Одни из них получили настоящее признание среди геймеров, другие же так и остались недооцененными. Поэтому мы решили сформировать рейтинг лучших игр февраля, по версии самих пользователей.

Техно 24 проводил опрос среди читателей, относительно того, какой проект они считают лучшим релизом февраля 2019 года.

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Бесспорное победу получил проект от украинской студии 4A Games – Metro: Exodus. За игру отдали 63% голосов.

Особенности. Отметим, еще до релиза Metro: Exodus обросла слухами и скандалами. И хотя последнее решение убрать игру из Steam и вызвало волну негодования среди геймеров, они смогли по достоинству оценить новый проект (подробнее обо всех скандалах вокруг игры вы можете узнать из нашего материала).

Трейлер Metro: Exodus – смотрите видео

Metro: Exodus хвалят за выдержанный баланс между перестрелками и изучением локаций, потрясающую атмосферу, отличный аудиодизайн, графику и качественную проработку мира, способствующую погружению в игру. Многие даже называют игру новым S.T.A.L.K.E.R.

Вторую строчку с огромным отрывом заняла Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm. Масштабное дополнение к основной игре Civilization VI набрало 10,5 % голосов от пользователей Техно 24.

Трейлер Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm. – смотрите видео

Особенности. Во второе дополнение Civilization VI: Gathering Storm разработчики добавили передовые технологии и инженерные проекты, участие во Всемирном конгрессе и взаимодействие с мировым сообществом по ключевым вопросам.

Ваши решения повлияют на мировую экологию и в будущем могут изменить облик планеты. Стихийные бедствия (наводнения, бури, извержения вулканов) могут повредить и уничтожить построенные вами улучшения и районы, но могут и улучшить качество почвы на пострадавших землях,

– говорится в описании к игре.

Кроме того, в Civilization VI: Gathering Storm появилось восемь новых цивилизаций и девять правителей. Можно построить семь новых чудес света, а также добавились разнообразные юниты, районы, здания и улучшения.

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Третье место, по мнению читателей Техно 24, заслужила игра Ace Combat 7: Skies Unknown. Проект от Bandai Namco Entertainment набрал 7% голосов.

Особенности. Нехитрые, но бодрые леталки давным-давно исчезли с радаров. Тот редкий и странный случай, когда жанр не умер, а просто ушел, как будто сами создатели игр либо предсказывали падение спроса, либо исчерпали запас идей. Были попытки возродить жанр, как удачные (Tom Clancy's HAWX), так и не очень (Ace Combat Assault Horizon), но дальше осторожных экспериментов дело не пошло.

Трейлер Ace Combat 7: Skies Unknown – смотрите видео

И вот через целое поколение получается прямое продолжение прославленной серии. Новая история, возвращение к истокам, современная графика – не об этом ли мечтали фанаты долгие годы?

Ace Combat 7: Skies Unknown – это Call of Duty с реактивными самолетами. Яркая, зрелищная, пафосная аркада, сделанная с огромной любовью к небу и современной военной технике. Ace Combat 7: Skies Unknown – возвращение серии к классической игровой механике и сеттингу.

Провал месяца. Последнее место среди всех релизов заняла игра Crackdown 3, издателем которой выступила Xbox Game Studios. Это следующая часть популярного шутера от третьего лица. На этот раз игрокам в роли Агентов предстоит отправиться в Нью-Провиденс – "райский" островок, который захватили корпоративные психопаты.

Трейлер Crackdown 3 – смотрите видео

Игра получила посредственные оценки среди критиков: общая оценка проекта составляет в среднем 60 баллов. А вот среди читателей Техно 24 она так и осталась непризнанной. По итогам оглашения проект набрал 0 голосов.

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