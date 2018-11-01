Октябрь оказался богатым на игровые новинки. Геймеров порадовали проекты от Rockstar, которая представила долгожданный боевик Red Dead Redemption 2; Treyarch, которая отметилась релизом захватывающего шутера Call of Duty: Black Ops 4; и Ubisoft, которая представила новую часть Assassin's Creed.

Техно 24 подготовил для вас уже традиционный рейтинг лучших игр месяца.

Red Dead Redemption 2

Долгожданное продолжение популярного вестерна долгое время тревожило геймеров. В сети появлялось не так много информации, которая раскрывала детали об игре. Фанаты с нетерпением ждали каждого ролика об игре. И вот, 26 октября, Rockstar наконец представила игру Red Dead Redemption 2 во всей красе.

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Сюжет Red Dead Redemption 2

Америка конца XIX века – место неспокойное и оживленное. Поселенцы все прибывают и прибывают, конкуренция в городах нарастает, а жизнь становится с каждым днем ​​опаснее.



Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Одними перестрелками и прыжками на лошадях не обошлись. Причудливый сюжет, захватывающий геймплей и возможность окунуться в прошлое США – вот что Red Dead Redemption 2 обещает подарить всем игрокам. У каждого встречного героя в запасе есть несколько интересных историй, а когда слушать байки о чужих приключениях надоест, достаточно вскочить на коня и отправиться навстречу собственной судьбе.

Вестерн запас для пользователей массу удивительных открытий, которые еще только предстоит сделать. Как и обещалось, занятий в Red Dead Redemption 2 полно. Ограбили банк, спустили все полученное в кабаре и проиграли в карты? Самое время понежиться в теплой ванне и отправиться навстречу новому дню: ловить рыбу, сносить головы бандитам, скакать по снежным просторам и терпеть оскорбления от женщин. Решится ли теперь кто-нибудь назвать то, что происходит на экране симулятором верховой езды?



Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Разочарованными после выхода игры, кажется, ушли только РС-пользователи, у которых все же теплилась надежда на релиз Red Dead Redemption 2 для компьютеров. Однако студия, к сожалению, не сообщает о выходе игры на компьютерах. А вот владельцы PS4 и Xbox One уже могут насладиться заочно хитовой Red Dead Redemption 2.

Отзывы критиков

Журналисты Eurogamer еще до релиза игры отметили невероятную работу, которую проделала Rockstar. Они отметили, что объемные лучи играют огромную роль в формировании общей эстетики: реалистичное освещение создает особую атмосферу, и в открытых локациях, где есть естественное освещение, Red Dead Redemption 2 выглядит особенно впечатляюще.

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Кроме того, Rockstar удалось избавиться от проблем, характерных для масштабных открытых миров: например, в RDR 2 нет резкой смены текстур по мере приближения к объектам, а предметы не появляются ниоткуда. Этого, возможно, добились с помощью тщательно подобранных сцен, однако авторы вестерна явно задали высокую планку для всей индустрии.



Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

К слову, за первые дни после выхода Red Dead Redemption 2 удалось побить несколько невероятных рекордов. Игра собрала больше денег, чем премьера фильма "Мстители Война бесконечности". Конечно, переплюнуть в сборах GTA V ей не удалось, однако звание самого успешного развлекательного релиза 2018 года она все же получила.

Еще одно интересное достижение Red Dead Redemption 2 связано далеко не с игровой индустрией. Сайт YouPorn сообщил, что вскоре после релиза игры, поисковые запросы с названием проекта на их сайте выросли на 837%. Стоит заметить, что вестерн лишен эротических сцен. Однако, возможно, пользователи таким образом намекают разработчикам на некоторые изменения в сюжете?

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Call of Duty: Black Ops 4

Однако, не только проект от Rockstar ожидали геймеры. Для настоящих поклонников побегать и пострелять Treyarch 12 октября представила новую часть своей серии Call of Duty, которая получила название Black Ops 4. В отличие от предыдущих игр в серии Call of Duty, Black Ops 4 является первой игрой, в которой не будет традиционной однопользовательской кампании и содержит только режим многопользовательской игры, зомби-режим и режим "Королевской битвы" под названием Blackout.



Постер игры Call of Duty: Black Ops 4

Режим "Королевской битвы" становится все более популярным. Каждая студия-разработчик считает своим долгом дать возможность геймерам сыграть в кампанию на выживание. И Treyarch не стала исключением.

В режиме Blackout объединятся фирменная боевая система Black Ops, персонажи, оружие, гаджеты, экипировка и различные интересные места на гигантской карте Call of Duty. Вы сможете бороться, искать полезные вещи, стратегически оценивать ситуацию и соревноваться друг с другом ради того, чтобы остаться последним, кто выжил.

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В одиночку или в составе команды вы будете бороться в воздухе, на земле и на воде, используя различные виды транспорта.

Минимальные системные требования Call of Duty: Black Ops 4 Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 660 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 (2 ГБ) Оперативная память8 ГБ

Рекомендованные системные требования Call of Duty: Black Ops 4 Операционная система Windows 10 (64-бит)

Windows 10 (64-бит) Процессор Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 Оперативная память12 ГБ

Call of Duty: Black Ops 4 уже можно приобрести на всех платформах. За новинку придется заплатить 1699 гривен для консолей и 799 гривен PC-KEY.

Кроме того, релиз игры Call of Duty: Black Ops 4 подтолкнул компании AMD и NVIDIA к выпуску новых пакетов драйверов, содержащих различные оптимизации для нового шутера. В частности, после установки набора Radeon Software Adrenalin Edition 18.10.1 владельцы видеокарт Radeon RX Vega 64 и Radeon RX 580 8GB могут рассчитывать на 5% и 6% прирост кадровой частоты.



Скриншот из игры Call of Duty: Black Ops 4

Что касается NVIDIA, то ее пакет драйверов GeForce 416.34 (WHQL) также содержит оптимизации для Soulcalibur VI и GRIP. На какой прирост быстродействия в этих проектах можно рассчитывать после его установки, к сожалению, не сообщается.

К слову, в Call of Duty: Black Ops 4 хорошо работает античит-система, поэтому любители играть не по правилам могут поплатиться своим аккаунтом. Однако и здесь есть свои нюансы. К примеру античит забанил гейм-дизайнера Battlefield V. Похоже, система решила, что навыки разработчика слишком хороши для того, чтобы быть правдой. Но вскоре эту проблему решили.

Трейлер игры Call of Duty: Black Ops 4 – смотрите видео

Assassin’s Creed Odyssey

Кроме, двух невероятных шутеров компания Ubisoft представила свою RPG Assassin's Creed Odyssey.

Сюжет

В новой части Assassin's Creed игроков отправили в эпоху Древней Греции во время Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами за четыреста лет до событий Assassin's Creed Origins. На выбор доступно два персонажа – спартанские наемники Алексиос и Кассандра, что являются потомками легендарного царя Леонида.



Скриншот из игры Assassin's Creed Odyssey

Главная сюжетная линия концентрируется вокруг попыток брата или сестры воссоединиться с семьей после того, как в детстве они оба были сброшены с обрыва и оставлены умирать своим отцом по приказу спартанского оракула. Кроме этого игрок столкнется с задачей искоренения злостного культа, охватившего весь греческий мир, и выявлением артефактов и монстров времен Атлантиды. В настоящем времени продолжается сюжетная линия Лейлы Хассан, впервые представленная в Origins.

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По ходу игры у главных героев есть возможность встретить таких известных исторических личностей, как Сократ, Дарий I, Геродот, Софокл, Перикл, Платон, Аспасия, Пифия, Гиппократ и Еврипид.

Минимальные системные требования Assassin’s Creed Odyssey Операционная система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (только 64-бит)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (только 64-бит) Процессор AMD FX-6300 (3,5 Ггц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-2400 (3,1 Ггц)

AMD FX-6300 (3,5 Ггц) / Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-2400 (3,1 Ггц) Видеокарта AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ)

AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX от июня 2010 года

от июня 2010 года Свободное место на жестком диске46 ГБ

Рекомендованные системные требования Assassin’s Creed Odyssey Операционная система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (только 64-бит)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (только 64-бит) Процессор AMD FX-8350 (4,0 Ггц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 Ггц)

AMD FX-8350 (4,0 Ггц) / Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-3770 (3,5 Ггц) Видеокарта AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ)

AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX от июня 2010 года

от июня 2010 года Свободное место на жестком диске46 ГБ

Кроме того, Ubisoft выпустила дополнение к игре, которое получило название Spartan Starter Pack. Этот цифровой контент состоит из трех внутриигровых предметов общей стоимостью 7,5 долларов (около 200 гривен). А стоимость самой новинки в официальном магазине Ubisoft составляет 1792 гривны.



Скриншот из игры Assassin's Creed Odyssey

Еще в начале октября Google анонсировала запуск стримингового сервиса Project Stream. В рамках тестирования ограниченное количество игроков из США получила неограниченный доступ к игре Assassin's Creed Odyssey.

Трейлер игры Assassin's Creed Odyssey – смотрите видео

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