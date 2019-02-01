Лучшие издатели игр 2018 года – рейтинг Metacritic

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Лучшие издатели игр 2018
Лучшие издатели игр 2018 / Getty Images

Сайт Metacritic опубликовал ежегодный рейтинг игровых издательств. Ресурс определил лучшие и худшие игры компаний, которые представили свои тайтлы в 2018 году.

Издательства разделили на две группы на основании количества выпущенных игр в прошлом календарном году. Первая группа состоит из компаний с 12 или большим количеством релизов, которые получили оценки. Вторая группа – издательства средней величины, которые выпустили от пяти до одиннадцати проектов в 2018 году. Те же компании, что издали только четыре игры или меньше, не учитывались, говорится на официальном сайте Metacritic.

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Крупнейшим издательством в 2018 году стала Capcom. В 2017 году 40-летняя японская компания занимала лишь пятое место. Пять из шести продуктов Capcom получили положительные отзывы. Показатель успешности – 83,3%.

Capcom стала найкращим видавцем ігор в 2018 році
Capcom стала лучшим издателем игр в 2018 году

Наиболее высоко оцененным продуктом Capcom в 2018 году стала ролевая игра Monster Hunter: World для Xbox One (90 баллов из 100), которая также сейчас является наиболее продаваемой игрой в истории компании. Худшим проектом – Mega Man X Legacy Collection 2 для Nintendo Switch (60 баллов из 100). Okami HD для Nintendo Switch – любимая игра пользователей (8,7 баллов).

Стоит учитывать, что много проектов Capcom были ремастером и / или компиляциями ранее выпущенных игр.

На втором месте расположилась SEGA. В 2017 году она закрывала тройку лидеров.

Высоко оцененной критиками и пользователями игрой компании стала Sonic Mania Plus для Nintendo Switch (91 балл из 100 и 8,9 пользовательский рейтинг). Лучшей новой интеллектуальной собственностью – Two Point Hospital (83 балла из 100).

Видавництво SEGA посіло другу сходинку серед найращих видавців
Издательство SEGA заняло вторую строчку среди лучших издателей

Худшим релизом компании стала Shining Resonance Refrain для PlayStation 4 (67 баллов из 100). Обратите внимание, что в рейтинг включены игры, изданные Atlus.

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Electronic Arts закрывает тройку лучших издателей 2018 года. В позапрошлом году компания даже не попала в первую группу – в 2018 году издатель выпустил гораздо больше игр. Средний показатель составляет 78,4 балла в рамках EA Sports и 76,8 баллов в рамках других проектов. Плохих релизов не было. Кроме того, Electronic Arts также стала одной из редких крупных игровых компаний, что выпустили несколько продуктов  новой интеллектуальной собственности в 2018 году (под лейблом EA Originals).

Electronic Arts посіла третю сходинку серед найкращих видавців 2018

Electronic Arts заняла третье место среди лучших издателей 2018

Высоко оценили игру FIFA 19 для PlayStation 4 (83 балла из 100). Любимой игрой пользователей и лучшей новой интеллектуальной собственностью стала A Way Out для Xbox One (79 баллов из 100). Худшей – Fe для Xbox One (70 баллов из 100).

Рейтинг найкращих видавців ігор 2018 року

Рейтинг лучших издателей игр 2018 года

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Теги: Техно Игры Electronic Arts
Источник: Техно
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