Лучшие издатели игр 2018 года – рейтинг Metacritic

Сайт Metacritic опубликовал ежегодный рейтинг игровых издательств. Ресурс определил лучшие и худшие игры компаний, которые представили свои тайтлы в 2018 году.

Издательства разделили на две группы на основании количества выпущенных игр в прошлом календарном году. Первая группа состоит из компаний с 12 или большим количеством релизов, которые получили оценки. Вторая группа – издательства средней величины, которые выпустили от пяти до одиннадцати проектов в 2018 году. Те же компании, что издали только четыре игры или меньше, не учитывались, говорится на официальном сайте Metacritic.

Крупнейшим издательством в 2018 году стала Capcom. В 2017 году 40-летняя японская компания занимала лишь пятое место. Пять из шести продуктов Capcom получили положительные отзывы. Показатель успешности – 83,3%.



Capcom стала лучшим издателем игр в 2018 году

Наиболее высоко оцененным продуктом Capcom в 2018 году стала ролевая игра Monster Hunter: World для Xbox One (90 баллов из 100), которая также сейчас является наиболее продаваемой игрой в истории компании. Худшим проектом – Mega Man X Legacy Collection 2 для Nintendo Switch (60 баллов из 100). Okami HD для Nintendo Switch – любимая игра пользователей (8,7 баллов).

Стоит учитывать, что много проектов Capcom были ремастером и / или компиляциями ранее выпущенных игр.

На втором месте расположилась SEGA. В 2017 году она закрывала тройку лидеров.

Высоко оцененной критиками и пользователями игрой компании стала Sonic Mania Plus для Nintendo Switch (91 балл из 100 и 8,9 пользовательский рейтинг). Лучшей новой интеллектуальной собственностью – Two Point Hospital (83 балла из 100).



Издательство SEGA заняло вторую строчку среди лучших издателей

Худшим релизом компании стала Shining Resonance Refrain для PlayStation 4 (67 баллов из 100). Обратите внимание, что в рейтинг включены игры, изданные Atlus.

Electronic Arts закрывает тройку лучших издателей 2018 года. В позапрошлом году компания даже не попала в первую группу – в 2018 году издатель выпустил гораздо больше игр. Средний показатель составляет 78,4 балла в рамках EA Sports и 76,8 баллов в рамках других проектов. Плохих релизов не было. Кроме того, Electronic Arts также стала одной из редких крупных игровых компаний, что выпустили несколько продуктов новой интеллектуальной собственности в 2018 году (под лейблом EA Originals).

Electronic Arts заняла третье место среди лучших издателей 2018

Высоко оценили игру FIFA 19 для PlayStation 4 (83 балла из 100). Любимой игрой пользователей и лучшей новой интеллектуальной собственностью стала A Way Out для Xbox One (79 баллов из 100). Худшей – Fe для Xbox One (70 баллов из 100).

Рейтинг лучших издателей игр 2018 года

