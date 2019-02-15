Лучшие мобильные фотографии – версия Mobile Photography Awards 2019

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Лучшие мобильные фотографии – версия Mobile Photography Awards 2019
/ Фото из открытых источников

Эксперты ежегодного конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards выбрали лучшие снимки 2018 года. Фотографом года стала Доминика Кошовска из Польши, которая фотографировала на смартфон Sony.

Как сообщает ресурс 4PDA, Доминика – выпускница факультета графического дизайна Института информационных технологий города Катовице. Ее работы неоднократно выставлялись на выставках в Польше и по всему миру.

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По словам девушки, преимуществом мобильной фотографии является то, что смартфон всегда рядом, и она без подготовки может сделать кадр в любом месте, не привлекая к себе внимания, быстро отредактировать снимок, опубликовать его в социальной сети или поделиться с близкими.

У меня всегда есть телефон, поэтому, когда я замечаю интересную ситуацию, я достаю телефон из кармана, и снимок готов. За это я очень ценю мобильную фотографию. Но иногда я целенаправленно иду в определенное место, чтобы сделать фото,
– рассказала победительница конкурса.

Ниже представлены некоторые из работ Доминики:

 

От портретов до пейзажей Доминика с осторожностью и уверенностью изображает свои объекты. Она достигает как технических, так и эмоциональных успехов в работе,
– заявил основатель Mobile Photography Awards Даниэль Берман.

Все фотографии Доминика Кошовска сделала на смартфон Sony Xperia, точная модель не называется.

По ссылке можно посмотреть лучшие мобильные снимки победителей во всех категориях.

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Теги: Техно Смартфоны Sony
Источник: 24 Канал
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