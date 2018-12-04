Лучшие приложения 2018 года по версии Google: украинская игра среди лидеров

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Лучшие приложения 2018 года
Лучшие приложения 2018 года / Фото из открытых источников

Корпорация Google уже начала подводить итоги 2018 года. Поисковик уже опубликовал лучшие приложения в различных категориях, которые доступны в фирменном цифровом магазине Google Play.

Об этом сообщает 9to5google.

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Лучшим приложением года по версии Google стала программа для изучения иностранных языков "Drops: Изучайте 31 язык". Одним из ключевых отличий от многочисленных аналогов является использование изображений и всевозможных механик, завязанных на сенсорном управлении.

via GIPHY

Мобильной игрой года Google назвала PUBG Mobile. Разработчики удачно перенесли геймплей "королевской битвы" на смартфоны, завоевав многомиллионную армию фанатов по всему миру.

К слову, в этом году в рейтинг попала игра от украинских разработчиков. В категории Most Casual Games названа игра Orbia: Tap and Relax, которую создали в киевской студии JOX Development.

Кроме того, "корпорация добра" отметила лучшие программы в следующих категориях.

Лучшие приложения для развлечений:

  1. VIMAGE – cinemagraph animator & live photo editor
  2. No.Draw – Раскраски по номерам
  3. Neverthink: Handpicked videos
  4. TikTok
  5. Scout FM – Podcast Radio

Лучшие находки этого года:

  1. SLOWLY
  2. Unfold – Create Stories
  3. Just a Line – Draw Anywhere, with AR
  4. Luci – Dream Journal / Lucid Dream Guide & Recorder
  5. Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning

Лучшие программы для саморазвития:

  1. Mimo: Учитесь программировать
  2. Drops: Изучайте 31 язык
  3. 10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics
  4. Keep – Тренировки дома & Домашний тренер
  5. MasterClass: Learn How To Cook, Sing, Act and More

Лучшие программы на каждый день:

  1. Tasty
  2. Sift – Get Automatic Refunds When Prices Drop
  3. Canva – дизайн графики, шаблоны и текст на фото
  4. Notion – Notes, Tasks, Wikis
  5. Otter Voice Notes

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Теги: Техно Интернет Приложения Игры Google Google Play
Источник: Техно
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