Лучшие приложения 2018 года по версии Google: украинская игра среди лидеров

Корпорация Google уже начала подводить итоги 2018 года. Поисковик уже опубликовал лучшие приложения в различных категориях, которые доступны в фирменном цифровом магазине Google Play.

Об этом сообщает 9to5google.

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Лучшим приложением года по версии Google стала программа для изучения иностранных языков "Drops: Изучайте 31 язык". Одним из ключевых отличий от многочисленных аналогов является использование изображений и всевозможных механик, завязанных на сенсорном управлении.

Мобильной игрой года Google назвала PUBG Mobile. Разработчики удачно перенесли геймплей "королевской битвы" на смартфоны, завоевав многомиллионную армию фанатов по всему миру.

К слову, в этом году в рейтинг попала игра от украинских разработчиков. В категории Most Casual Games названа игра Orbia: Tap and Relax, которую создали в киевской студии JOX Development.

Кроме того, "корпорация добра" отметила лучшие программы в следующих категориях.

Лучшие приложения для развлечений:

Лучшие находки этого года:

Лучшие программы для саморазвития:

Лучшие программы на каждый день:

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