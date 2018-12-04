Лучшие приложения 2018 года по версии Google: украинская игра среди лидеров
Корпорация Google уже начала подводить итоги 2018 года. Поисковик уже опубликовал лучшие приложения в различных категориях, которые доступны в фирменном цифровом магазине Google Play.
Об этом сообщает 9to5google.
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Лучшим приложением года по версии Google стала программа для изучения иностранных языков "Drops: Изучайте 31 язык". Одним из ключевых отличий от многочисленных аналогов является использование изображений и всевозможных механик, завязанных на сенсорном управлении.
Мобильной игрой года Google назвала PUBG Mobile. Разработчики удачно перенесли геймплей "королевской битвы" на смартфоны, завоевав многомиллионную армию фанатов по всему миру.
К слову, в этом году в рейтинг попала игра от украинских разработчиков. В категории Most Casual Games названа игра Orbia: Tap and Relax, которую создали в киевской студии JOX Development.
Кроме того, "корпорация добра" отметила лучшие программы в следующих категориях.
Лучшие приложения для развлечений:
- VIMAGE – cinemagraph animator & live photo editor
- No.Draw – Раскраски по номерам
- Neverthink: Handpicked videos
- TikTok
- Scout FM – Podcast Radio
Лучшие находки этого года:
- SLOWLY
- Unfold – Create Stories
- Just a Line – Draw Anywhere, with AR
- Luci – Dream Journal / Lucid Dream Guide & Recorder
- Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning
Лучшие программы для саморазвития:
- Mimo: Учитесь программировать
- Drops: Изучайте 31 язык
- 10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics
- Keep – Тренировки дома & Домашний тренер
- MasterClass: Learn How To Cook, Sing, Act and More
Лучшие программы на каждый день:
- Tasty
- Sift – Get Automatic Refunds When Prices Drop
- Canva – дизайн графики, шаблоны и текст на фото
- Notion – Notes, Tasks, Wikis
- Otter Voice Notes
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