Лучшие приложения года по версии Apple

Компания Apple подвела итоги 2018 года и выбрала самые популярные приложения среди пользователей их устройств. Популярность определяли по количеству загрузок.

Об этом пишет inspired.com.ua.

Так, самым популярным приложением на устройствах Apple стал Procreate Pocket – это сервис для создания скетчей и иллюстраций.

Читайте также: Google закрывает еще один популярный сервис

Ранее, такой же рейтинг обнародовал Google. Свой рейтинг поисковик сформировал на основе количества загрузок в фирменном цифровом магазине Google Play. С рейтингом Google можете ознакомиться по ссылке.

А вот лучшей игрой года в Apple назвали Donut County.

В целом первая десятка лучших приложений 2018 года выглядит таким образом:​

YouTube Instagram Snapchat Messenger Facebook Bitmoji Netflix Google Maps Gmail Spotify Music

Топ-10 самых популярных игр года:

Fortnite Helix Jump Rise Up PUBG MOBILE Hole.io Love Balls Snake VS Block Rules of Survival ROBLOX Dune!

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно