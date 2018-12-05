Лучшие приложения года по версии Apple
Компания Apple подвела итоги 2018 года и выбрала самые популярные приложения среди пользователей их устройств. Популярность определяли по количеству загрузок.
Об этом пишет inspired.com.ua.
Так, самым популярным приложением на устройствах Apple стал Procreate Pocket – это сервис для создания скетчей и иллюстраций.
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Ранее, такой же рейтинг обнародовал Google. Свой рейтинг поисковик сформировал на основе количества загрузок в фирменном цифровом магазине Google Play. С рейтингом Google можете ознакомиться по ссылке.
А вот лучшей игрой года в Apple назвали Donut County.
В целом первая десятка лучших приложений 2018 года выглядит таким образом:
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Bitmoji
- Netflix
- Google Maps
- Gmail
- Spotify Music
Топ-10 самых популярных игр года:
- Fortnite
- Helix Jump
- Rise Up
- PUBG MOBILE
- Hole.io
- Love Balls
- Snake VS Block
- Rules of Survival
- ROBLOX
- Dune!
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