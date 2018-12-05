Лучшие приложения года по версии Apple

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Лучшие приложения года по версии Apple
Лучшие приложения года по версии Apple / unsplash.com

Компания Apple подвела итоги 2018 года и выбрала самые популярные приложения среди пользователей их устройств. Популярность определяли по количеству загрузок.

Об этом пишет inspired.com.ua.

Так, самым популярным приложением на устройствах Apple стал Procreate Pocket – это сервис для создания скетчей и иллюстраций.

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Ранее, такой же рейтинг обнародовал Google. Свой рейтинг поисковик сформировал на основе количества загрузок в фирменном цифровом магазине Google Play. С рейтингом Google можете ознакомиться по ссылке.

А вот лучшей игрой года в Apple назвали Donut County.

В целом первая десятка лучших приложений 2018 года выглядит таким образом:​

  1. YouTube
  2. Instagram
  3. Snapchat
  4. Messenger
  5. Facebook
  6. Bitmoji
  7. Netflix
  8. Google Maps
  9. Gmail
  10. Spotify Music

Топ-10 самых популярных игр года:

  1. Fortnite
  2. Helix Jump
  3. Rise Up
  4. PUBG MOBILE
  5. Hole.io
  6. Love Balls
  7. Snake VS Block
  8. Rules of Survival
  9. ROBLOX
  10. Dune!

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Теги: Техно Интернет Приложения Apple
Источник: Техно
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