Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24

В 2018 году производители смартфонов старались превзойти сами себя и удивить пользователей. Стоит отметить, что им удалось это сделать, – мир увидели невероятные устройства.

Техно 24 подготовил для вас рейтинг лучших смартфонов года, которые, по нашему мнению, точно запомнились.

Xiaomi Mi Mix 3

Этот смартфон поразил не только своим дизайном, но и возможностями. К тому же одна из модификаций устройства от китайского производителя получила новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой 5G.

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Xiaomi Mi Mix 3 получил 6,39-дюймовый дисплей без трендовой "моноброви" и с минимальными рамками. Это удалось реализовать благодаря необычному дизайну – новинка выполнена в форм-факторе слайдера.

Сдвиг дисплея выполняется с помощью магнитного механизма. Примечательно, что звук открытия можно персонализировать, выбрав соответствующий звуковой эффект в настройках аппарата. По заверениям производителя, ресурс механизма составляет 300 000 циклов.

Обзор смартфона Xiaomi Mi Mix 3 – смотрите видео

"Сердцем" Mi Mix 3 стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, работающий в тандеме с графическим ускорителем Adreno 630. Объем оперативной памяти в обычной версии смартфона составляет 6, 8 или 10 ГБ, а встроенного накопителя – 128 или 256 ГБ, в зависимости от модификации.

Сразу после анонса процессора Snapdragon 855 с поддержкой 5G в сети начали появляться различные догадки относительно смартфонов на базе топовой платформы. Первой о запуске 5G-устройства сообщила OnePlus, однако Xiaomi успела не только анонсировать смартфон с поддержкой новых сетей, она уже готова запустить продажи устройств.



Xiaomi Mi Mix 3 первым получил топовый процессор Snapdragon 855

Специалисты сервиса DxOMark отметили возможности фотокамеры Mi Mix 3. Они подчеркнули, что новинка от китайского производителя снимает на уровне самого дорогого флагмана компании Samsung – Galaxy Note 9, при этом стоимость самого Xiaomi Mi Mix 3 считается довольно бюджетной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 630 / Adreno 640

Adreno 630 / Adreno 640 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Смартфоны от еще одного китайского производителя попали в наш рейтинг главным образом благодаря своему процессору. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 980, что дало возможность устройствам возглавить рейтинги производительности гаджетов.

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Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили практически идентичные дизайны: единственное отличие в сканере отпечатков пальцев. Huawei Mate 20 получил дактилоскоп на задней панели, а в Huawei Mate 20 Pro его скрыли под дисплеем.



Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили интересное размещения камер

Хотя камера в обоих смартфонах тройная, сенсоры используются различные. В Mate 20 применена комбинация из модулей с разрешением 12, 16 и 8 Мп, а в Mate 20 Pro – 40, 20 и 8 Мп. При этом задачи дополнительные камеры выполняют одни и те же: съемка с оптическим зумом и сверхшироким углом обзора. Кроме того, Mate 20 Pro получил трехкратный оптический зум без потери качества и возможность фокусировки на объектах с расстояния всего 2,5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 6,53 дюйма

Разрешение: 2244 x 1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 6,53 дюйма Разрешение: 2244 x 1080 пикселей Процессор Kirin 980

Kirin 980 Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 4 ГБ / 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 4 ГБ / 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 3120 х 1440 пикселей

Тип: OLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 3120 х 1440 пикселей Процессор Kirin 980

Kirin 980 Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Акумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Google Pixel 3

Следующий смартфон стал сразу и самым ожидаемым, и самым большим разочарованием. Хотя, как его не критиковали, "поисковый гигант" точно смог удивить.

Самым большим разочарованием стал дизайн старейшего представителя линейки – Pixel 3 XL. Девайс получил огромный вырез в экране, что изрядно возмутило поклонников продукции поисковика. Однако, новинка от "корпорации добра" имеет и свои преимущества перед конкурентами.

Обзор Google Pixel 3 – смотрите видео

Google Pixel 3 получил функцию Night Sight, которая использует искусственный интеллект для перекрашивания фотографий, сделанных при недостатке света, чтобы они не были слишком темными. Фактически, смартфон угадывает цвет объектов, если освещения не хватает. Во время самой съемки необходимо удерживать смартфон некоторое время максимально неподвижно, так как делается серия фотографий, которые затем "склеиваются" в одну.

Режим Night Sight настолько "вытягивает" снимки, что порой кажется, будто они сделаны с использованием мощной вспышки или совсем при дневном освещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Диагональ: 5,5 дюйма

Разрешение: 1080 x 2160 пикселей

Тип: P-OLED Диагональ: 5,5 дюйма Разрешение: 1080 x 2160 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 12.2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп + 8 Мп

Основная: 12.2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп + 8 Мп Акумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie

iPhone Xs Max

Еще одной громкой новинкой 2018 года стал смартфон от компании Apple. Он также поразил мощным процессором и обновленным дизайном.

iPhone Xs Max стал первым смартфоном компании, получившим гигантский дисплей – 6,5 дюйма. Дисплей гаджета выполнен по технологии Super Retina и обладает характерным "хохолком".

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Новинка работает на новом 6-ядерном процессоре А12 Bionic. Как уверяют разработчики, новинка на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее своего предшественника А11 (на котором работает iPhone X). Более того, А12 стал первым 7-нанометровым процессором, который встроили в телефон. Также, это сейчас самый мощный процессор на рынке смартфонов по результатам тестов в бенчмарке.

Обзор iPhone Xs Max – смотрите видео

Кроме того, версия смартфона для китайского рынка получит долгожданную поддержку двух SIM-карт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xs Max Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 5,8 дюйма

Разрешение: Super Retina HD (2688 x 1242 пикселей)

Тип: OLED Диагональ: 5,8 дюйма Разрешение: Super Retina HD (2688 x 1242 пикселей) Процессор Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic Видеопроцессор Собственный графический ускоритель

Собственный графический ускоритель Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 7 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 7 Мп Акумулятор Не сообщается

Не сообщается Операционная системаiOS 12

Samsung Galaxy Note 9

Южнокорейский производитель в этом году поразил своим фаблетом. К слову, помимо изменений в дизайне новинка получила бешеный ценник, который в Украине остановился на отметке 36 999 гривен.

Еще до официальной презентации Samsung анонсировал Galaxy Note 9, как смартфон топового уровня. Поэтому ожидания были большие. И надо сказать, что эти ожидания были оправданы. Смартфон был презентован в начале августа, а 16 августа компания Samsung провела украинскую презентацию флагмана.

Обзор Samsung Galaxy Note 9 – смотрите видео

Одной из главных фишек смартфона стал S Pen со встроенным Bluetooth. То есть стилус кроме своей основной функции теперь стал неким пультом дистанционного управления. Теперь им можно переключать треки, делать фото и прочее.

Нельзя не вспомнить и о памяти. Топовая модификация получила 512 ГБ внутренней памяти. Также в смартфоне предусмотрен слот для расширения памяти до 512 ГБ. Таким образом Galaxy Note9 стал первым смартфоном, получившим терабайт флэш-памяти. К сожалению, эта версия не будет доступна на украинском рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Note 9 Дисплей Диагональ: 6,4 дюйма

Тип: Super AMOLED

Разрешение: 2960 х 1440 пикселей

Диагональ: 6,4 дюйма Тип: Super AMOLED Разрешение: 2960 х 1440 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 Ггц

Samsung Exynos 9810 с тактовой частотой 2,7 Ггц + 1,7 Ггц

Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 Ггц Samsung Exynos 9810 с тактовой частотой 2,7 Ггц + 1,7 Ггц Видеопроцессор ARM Mali-G72 MP18

ARM Mali-G72 MP18 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп Фронтальная: 8 Мп

Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

OnePlus 6

В наш рейтинг попал еще один смартфон от китайского производителя. OnePlus 6 по праву окрестили "убийцей флагманов" , ведь по цене он значительно уступает новинкам от ведущих компаний, однако не уступает своими возможностями.

OnePlus 6 получил 6,28-дюймовый дисплей Optic AMOLED с соотношением сторон 19:9 и уже привычным вырезом в виде "моноброви".

Обзор OnePlus 6 – смотрите видео

Основная камера OnePlus имеет в наличии два модуля на 16 и 20 Мп. Фронтальная камера использует 16-мегапиксельный датчик с поддержкой искусственного интеллекта для создания эффекта боке. Кроме того селфи-камера может разблокировать дисплей с помощью технологии распознавания лица. Хотя, если вы сторонник технологии разблокировки по отпечатку пальцев, здесь тоже есть сканер, размещенный на задней панели. Кроме того, смартфон поддерживает функцию Smart Capture, которая автоматически оптимизирует качество изображения на основе того, что вы снимаете.

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"Сердцем" OnePlus 6 стал процессор Snapdragon 845. Он доступен в трех версиях: модель с 6 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти, версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ дополнительной памяти, а также вариант на 8 ГБ / 256 ГБ памяти.

Самое приятное в OnePlus 6, безусловно, его цена. Она существенно ниже стоимости смартфонов-конкурентов. Так версия 6 ГБ / 64 ГБ обойдется пользователям в 14 499 гривен, а версию 8 ГБ / 128 ГБ можно купить за 16 999 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6 Дисплей ДИагональ: 6,28 дюйма

Тип: Optic AMOLED

Разрешение: 1080 х 2280 пикселей

ДИагональ: 6,28 дюйма Тип: Optic AMOLED Разрешение: 1080 х 2280 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 Ггц

Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 Ггц Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

Фронтальная: 16 Мп

Акумулятор 3 300 мАг

3 300 мАг Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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