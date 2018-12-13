Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24

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Лучшие смартфоны 2018: рейтинг
Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года / 24 Канал

Второе полугодие показалось богатым на новинки. Свои громкие презентации провели такие технологические гиганты, как Google и Apple, кроме того, яркими смартфонами отличился китайский производитель Xiaomi.

Техно 24 подготовил для вас рейтинг ярких смартфонов, которые представили во второй половине 2018 года.

Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro

Смартфоны от китайского производителя попали в наш рейтинг главным образом благодаря своему процессору. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 980, что дало возможность устройству возглавить рейтинги производительности гаджетов.

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Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили практически идентичные дизайны: единственное отличие в сканере отпечатков пальцев. Huawei Mate 20 получил дактилоскоп на задней панели, а в Huawei Mate 20 Pro его скрыли под дисплеем.

Распаковка Huawei Mate 20 Pro – смотрите видео

 

Хотя камера в обоих смартфонах тройная, сенсоры используются различные. В Mate 20 применена комбинация из модулей с разрешением 12, 16 и 8 Мп, а в Mate 20 Pro – 40, 20 и 8 Мп. При этом задачи дополнительные камеры выполняют одни и те же: съемка с оптическим зумом и сверхшироким углом обзора. Кроме того, Mate 20 Pro получил трехкратный оптический зум без потери качества и возможность фокусировки на объектах с расстояния всего 2,5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6,53 дюйма
    Разрешение: 2244 x 1080 пикселей
  • ПроцессорKirin 980
  • ВидеопроцессорMali-G76 MP10
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ / 6 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro

  • ДисплейТип: OLED
    Диагональ: 6,39 дюйма
    Разрешение: 3120 х 1440 пикселей
  • ПроцессорKirin 980
  • ВидеопроцессорMali-G76 MP10
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • КамераОсновная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Акумулятор4 200 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

 

 

iPhone Xs Max

Еще одной громкой новинкой второго полугодия стал смартфон от компании Apple. Он также поразил мощным процессором и обновленным дизайном.

iPhone Xs Max стал первым смартфоном компании, получившим гигантский дисплей – 6,5 дюйма. Дисплей гаджета выполнен по технологии Super Retina и имеет характерный "хохолок".

iPhone Xs Max
iPhone Xs Max

Новинка работает на новом 6-ядерном процессоре А12 Bionic. Как уверяют разработчики, новинка на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее своего предшественника А11 (на котором работает iPhone X). Более того, А12 стал первым 7-нанометровым процессором, который встроили в телефон. Также, это сейчас самый мощный процессор на рынке смартфонов по результатам тестов в бенчмарке.

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Кроме того, версия смартфона для китайского рынка получит долгожданную поддержку двух SIM-карт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xs Max

  • ДисплейТип: OLED
    Диагональ: 5,8 дюйма
    Разрешение: Super Retina HD (2688 x 1242 пикселей)
  • ПроцессорApple A12 Bionic
  • ВидеопроцессорСобственный графический ускоритель
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 7 Мп
  • АкумуляторНе сообщается
  • Операционная системаiOS 12

 

LG V40 ThinQ

Новинка от компании LG не особо отличается от своего предшественника – LG G7 ThinQ, который представили в начале года, однако смартфон получил улучшенную камеру.

Основная камера LG V40 ThinQ представлена универсальной комбинацией из трех модулей. Для стандартных фотографий используется 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f / 1,5 и размером пикселя 1,4 мкм. Второй сенсор – 16-мегапиксельный с апертурой f / 1,9 и углом обзора в 107 градусов, для широкоугольных снимков. Третий, с разрешением 12 Мп и диафрагмой f / 2,4, способный снимать с трехкратным оптическим зумом.

Обзор LG V40 ThinQ – смотрите видео

 

До этого в смартфонах вспомогательная камера была или широкоугольной или с телеобъективом – но никогда раньше они не использовались вместе.

Любопытной способностью камеры LG V40 ThinQ стал режим Cine Shot. Он позволяет сделать синемаграфы, где какой-то объект зациклено движется, а вся остальная часть снимка остается статичной. Для этого необходимо включить соответствующий режим и нажать на кнопку спуска затвора, удерживая смартфон неподвижно в течение 3 секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LG V40 ThinQ

  • ДисплейТип: P-OLED
    Диагональ: 6,4 дюйма
    Разрешение: Quad HD+
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеопроцессорAnreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп + 5 Мп
  • Акумулятор3 300 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

 

Meizu 16

Стильный флагман от еще одной китайской компании по праву может считаться одним из лучших. В новинке прекрасно совместили дизайн и топовую "начинку", хотя и лишили ее некоторых функций, которые характерны для смартфонов 2018 года.

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Инженеры Meizu уверяют, что новый смартфон стал самым тонким сенсорным смартфоном в мире: его толщина составляет всего 7,3 миллиметра.

Meizu 16 получил тонкие рамки вокруг дисплея, при этом обошелся без популярной "моноброви". При диагонали 6 дюймов рабочая площадь смартфона составляет 91,18% от всей поверхности передней панели.

Meizu 16
Meizu 16 стал самым тонким флагманом на ринке

Кроме того, Meizu 16 оборудовали топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в базовой версии. Топовые модификации обладают 8 ГБ оперативки и 256 ГБ флеш-памяти.

Камера новинок похожая как у предшественника Meizu 15: сдвоенная основная камера с 12-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией и 20-Мп вспомогательным, который обеспечивает трехкратное приближение без потери качества. У фронтальной камеры разрешение 20-Мп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16

  • ДисплейТип: AMOLED
    Диагональ: 6 дюймов
    Разрешение: 2160 x 1080 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеопроцессорAnreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 20 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Акумулятор3 010 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

 

Pocophone F1

Смартфон от суббренда известной китайской компании Xiaomi стал одним из лучших за второе полугодие по соотношению "цена – качество". Новинка получила топовый процессор, при этом его стоимость значительно ниже, чем у конкурентов.

Pocophone F1 получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246 х 1080 точек. Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, дополненного жидкостной системой охлаждения LiquidCool. Базовая модель получила 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Обзор Pocophone F1 – смотрите видео

 

Смартфон получил сдвоенную камеру с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. А селфи можно сделать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Кроме того, новинка получила мощный стереозвук.

Относительно цены, то она действительно приятная. Базовая версия смартфона Poco F1 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 20 тысяч рупий (это 300 долларов или 8 100 гривен), а более продвинутая версия с модификацией 6/128 ГБ стоит 23 тысячи рупий (330 долларов или 9 100 гривен). При этом за топовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти надо заплатить 28 тысяч рупий ( 400 долларов или 11 100 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6,18 дюйма
    Разрешение: 2246 х 1080 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеопроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

 

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Теги: Huawei Публикации Техно Смартфоны Meizu LG iPhone Xs Max Poco
Источник: Техно
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