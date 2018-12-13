Второе полугодие показалось богатым на новинки. Свои громкие презентации провели такие технологические гиганты, как Google и Apple, кроме того, яркими смартфонами отличился китайский производитель Xiaomi.

Техно 24 подготовил для вас рейтинг ярких смартфонов, которые представили во второй половине 2018 года.

Смартфоны от китайского производителя попали в наш рейтинг главным образом благодаря своему процессору. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 980, что дало возможность устройству возглавить рейтинги производительности гаджетов.

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Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили практически идентичные дизайны: единственное отличие в сканере отпечатков пальцев. Huawei Mate 20 получил дактилоскоп на задней панели, а в Huawei Mate 20 Pro его скрыли под дисплеем.

Распаковка Huawei Mate 20 Pro – смотрите видео

Хотя камера в обоих смартфонах тройная, сенсоры используются различные. В Mate 20 применена комбинация из модулей с разрешением 12, 16 и 8 Мп, а в Mate 20 Pro – 40, 20 и 8 Мп. При этом задачи дополнительные камеры выполняют одни и те же: съемка с оптическим зумом и сверхшироким углом обзора. Кроме того, Mate 20 Pro получил трехкратный оптический зум без потери качества и возможность фокусировки на объектах с расстояния всего 2,5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 6,53 дюйма

Разрешение: 2244 x 1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 6,53 дюйма Разрешение: 2244 x 1080 пикселей Процессор Kirin 980

Kirin 980 Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 4 ГБ / 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 4 ГБ / 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операционная система Android 9.0 Pie ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 3120 х 1440 пикселей

Тип: OLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 3120 х 1440 пикселей Процессор Kirin 980

Kirin 980 Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Акумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операционная система Android 9.0 Pie