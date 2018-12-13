Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
Второе полугодие показалось богатым на новинки. Свои громкие презентации провели такие технологические гиганты, как Google и Apple, кроме того, яркими смартфонами отличился китайский производитель Xiaomi.
Техно 24 подготовил для вас рейтинг ярких смартфонов, которые представили во второй половине 2018 года.
Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro
Смартфоны от китайского производителя попали в наш рейтинг главным образом благодаря своему процессору. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 980, что дало возможность устройству возглавить рейтинги производительности гаджетов.
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Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили практически идентичные дизайны: единственное отличие в сканере отпечатков пальцев. Huawei Mate 20 получил дактилоскоп на задней панели, а в Huawei Mate 20 Pro его скрыли под дисплеем.
Распаковка Huawei Mate 20 Pro – смотрите видео
Хотя камера в обоих смартфонах тройная, сенсоры используются различные. В Mate 20 применена комбинация из модулей с разрешением 12, 16 и 8 Мп, а в Mate 20 Pro – 40, 20 и 8 Мп. При этом задачи дополнительные камеры выполняют одни и те же: съемка с оптическим зумом и сверхшироким углом обзора. Кроме того, Mate 20 Pro получил трехкратный оптический зум без потери качества и возможность фокусировки на объектах с расстояния всего 2,5 см.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20
- ДисплейТип: IPS
Диагональ: 6,53 дюйма
Разрешение: 2244 x 1080 пикселей
- ПроцессорKirin 980
- ВидеопроцессорMali-G76 MP10
- ПамятьОперативная: 4 ГБ / 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro
- ДисплейТип: OLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 3120 х 1440 пикселей
- ПроцессорKirin 980
- ВидеопроцессорMali-G76 MP10
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- КамераОсновная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Акумулятор4 200 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
iPhone Xs Max
Еще одной громкой новинкой второго полугодия стал смартфон от компании Apple. Он также поразил мощным процессором и обновленным дизайном.
iPhone Xs Max стал первым смартфоном компании, получившим гигантский дисплей – 6,5 дюйма. Дисплей гаджета выполнен по технологии Super Retina и имеет характерный "хохолок".
iPhone Xs Max
Новинка работает на новом 6-ядерном процессоре А12 Bionic. Как уверяют разработчики, новинка на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее своего предшественника А11 (на котором работает iPhone X). Более того, А12 стал первым 7-нанометровым процессором, который встроили в телефон. Также, это сейчас самый мощный процессор на рынке смартфонов по результатам тестов в бенчмарке.
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Кроме того, версия смартфона для китайского рынка получит долгожданную поддержку двух SIM-карт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xs Max
- ДисплейТип: OLED
Диагональ: 5,8 дюйма
Разрешение: Super Retina HD (2688 x 1242 пикселей)
- ПроцессорApple A12 Bionic
- ВидеопроцессорСобственный графический ускоритель
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 7 Мп
- АкумуляторНе сообщается
- Операционная системаiOS 12
LG V40 ThinQ
Новинка от компании LG не особо отличается от своего предшественника – LG G7 ThinQ, который представили в начале года, однако смартфон получил улучшенную камеру.
Основная камера LG V40 ThinQ представлена универсальной комбинацией из трех модулей. Для стандартных фотографий используется 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f / 1,5 и размером пикселя 1,4 мкм. Второй сенсор – 16-мегапиксельный с апертурой f / 1,9 и углом обзора в 107 градусов, для широкоугольных снимков. Третий, с разрешением 12 Мп и диафрагмой f / 2,4, способный снимать с трехкратным оптическим зумом.
Обзор LG V40 ThinQ – смотрите видео
До этого в смартфонах вспомогательная камера была или широкоугольной или с телеобъективом – но никогда раньше они не использовались вместе.
Любопытной способностью камеры LG V40 ThinQ стал режим Cine Shot. Он позволяет сделать синемаграфы, где какой-то объект зациклено движется, а вся остальная часть снимка остается статичной. Для этого необходимо включить соответствующий режим и нажать на кнопку спуска затвора, удерживая смартфон неподвижно в течение 3 секунд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LG V40 ThinQ
- ДисплейТип: P-OLED
Диагональ: 6,4 дюйма
Разрешение: Quad HD+
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
- ВидеопроцессорAnreno 630
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 16 Мп + 12 Мп
Фронтальная: 8 Мп + 5 Мп
- Акумулятор3 300 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
Meizu 16
Стильный флагман от еще одной китайской компании по праву может считаться одним из лучших. В новинке прекрасно совместили дизайн и топовую "начинку", хотя и лишили ее некоторых функций, которые характерны для смартфонов 2018 года.
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Инженеры Meizu уверяют, что новый смартфон стал самым тонким сенсорным смартфоном в мире: его толщина составляет всего 7,3 миллиметра.
Meizu 16 получил тонкие рамки вокруг дисплея, при этом обошелся без популярной "моноброви". При диагонали 6 дюймов рабочая площадь смартфона составляет 91,18% от всей поверхности передней панели.
Meizu 16 стал самым тонким флагманом на ринке
Кроме того, Meizu 16 оборудовали топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в базовой версии. Топовые модификации обладают 8 ГБ оперативки и 256 ГБ флеш-памяти.
Камера новинок похожая как у предшественника Meizu 15: сдвоенная основная камера с 12-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией и 20-Мп вспомогательным, который обеспечивает трехкратное приближение без потери качества. У фронтальной камеры разрешение 20-Мп.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6 дюймов
Разрешение: 2160 x 1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
- ВидеопроцессорAnreno 630
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
Встроенная: 64 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 20 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Акумулятор3 010 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
Pocophone F1
Смартфон от суббренда известной китайской компании Xiaomi стал одним из лучших за второе полугодие по соотношению "цена – качество". Новинка получила топовый процессор, при этом его стоимость значительно ниже, чем у конкурентов.
Pocophone F1 получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246 х 1080 точек. Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, дополненного жидкостной системой охлаждения LiquidCool. Базовая модель получила 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.
Обзор Pocophone F1 – смотрите видео
Смартфон получил сдвоенную камеру с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. А селфи можно сделать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Кроме того, новинка получила мощный стереозвук.
Относительно цены, то она действительно приятная. Базовая версия смартфона Poco F1 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 20 тысяч рупий (это 300 долларов или 8 100 гривен), а более продвинутая версия с модификацией 6/128 ГБ стоит 23 тысячи рупий (330 долларов или 9 100 гривен). При этом за топовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти надо заплатить 28 тысяч рупий ( 400 долларов или 11 100 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1
- ДисплейТип: IPS
Диагональ: 6,18 дюйма
Разрешение: 2246 х 1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
- ВидеопроцессорAdreno 630
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 5 Мп
Фронтальная: 20 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
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