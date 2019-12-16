Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24

В 2019 году производителям смартфонов хватало фантазии и они анонсировали свои революционные новинки. Это были и смартфоны с дисплеем-водопадом и даже модернизированная жабка.

Журналисты Техно 24 подготовили для вас подборку смартфонов, которые произвели впечатление на нашу редакцию во втором полугодии 2019 года.

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Начнем с одного из самых интересных устройств (и дорогих также). Смартфон Mi Mix Alpha попал в наш список не просто так – кроме "дисплея со всех сторон" новинка одной из первых получила 108-мегапиксельный модуль основной камеры.

Дисплей и дизайн

Экран Mi Mix Alpha, как мы уже упоминали, занимает практически всю площадь корпуса (за исключением тонкой полосы на условно задней панели, на которой разместили модули камеры и вспышку). Естественно, что смартфон не получил никаких вырезов. Здесь вы также не найдете и фронтальной камеры, ее роль выполняет основной модуль камеры.



Mi Mix Alpha

Технические харатктеристики

Что касается характеристик устройства, то они действительно флагманские. "Сердцем" Mi Mix Alpha стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь хватит на что угодно: флеш-накопитель имеет объем 512 ГБ.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4 050 мАч. Если вам кажется, что этого недостаточно, то производитель утверждает, что благодаря оптимизированному программному обеспечению такой аккумулятор обеспечит работу устройства в течение дня. Кроме того, смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G, а также поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки.

Камеры

Что касается камер, то их здесь целых три: основной модуль на 108 Мп, а также два дополнительных модуля на 20 Мп и 2 Мп. Максимальное разрешение фотографий составляет 12 032 х 9024 пикселей.

Обзор Xiaomi Mi Mix Alpha – смотрите видео

Цена

Премиальные характеристики требуют и премиальной цены. Даже не смотря на то, что Xiaomi часто представляет смартфоны с доступной ценой, эта новинка получила довольно заоблачный ценник. В Китае Xiaomi Mi Mix Alpha продают за 2 800 долларов. Заметим, за эти деньги можно купить новенький Apple MacBook Pro 2019 года выпуска, однако он не будет делать вам такие невероятные снимки, как Mi Mix Alpha.

iPhone 11 Pro Max

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Ну как же без привычных "яблочных" смартфонов. Компания Apple каждую осень проводит свою традиционную презентацию, на которой показывает свои наработки в области смартфонов. В этом году новые модели вызвали скорее волну насмешек, чем восхищение. Но обо всем по-порядку.

Технические характеристики

Новые iPhone 11 получили мощный процессор A13 Bionic, который по своей производительности может сравниться разве что с недавно анонсированным Qualcomm Snapdragon 865. В паре с 4 ГБ оперативки устройство обеспечивает стабильную работу даже при нагрузках.

Заметим, Apple решила не увеличивать объем оперативной памяти, учитывая оптимизацию своей операционной системы: в iOS 13 реализована функция экономии хранилища (подробнее об особенностях операционки Apple вы можете узнать из нашего материала).



Ленейка iPhone 11

Внутреннее хранилище, как всегда, здесь представлено несколькими версиями, начиная от 64 ГБ и до 512 ГБ.

Камеры

Главной фишкой iPhone 11 Pro Max стала конечно же камера. Здесь она представлена тремя модулями по 12 Мп каждый. Главной особенностью новой камеры стала комбинированная съемка. Алгоритм захвата фотографий в новых смартфонах Apple состоит в получении сразу девяти снимков (по три из каждого модуля) в момент нажатия на виртуальный "спусковой затвор" с их последующим комбинированием для получения наилучшего качества фото.

Пользователи отметили не только фото, но и видеосъемку нового сматфона. К примеру на iPhone 11 Pro Max сняли короткометражный фильм.

Обзор смартфона iPhone 11 Pro Max – смотрите видео

Мемы про iPhone 11

Что касается насмешек, то новинка "яблочной" корпорации получила интересный дизайн. Тройную основную камеру разместили на своеобразном квадратном выступе. Такое решение выглядит довольно странно, чем и вызвало бурную реакцию в сети.

Цена

Смартфон уже доступен в Украине и его цена составляет от 35 999 гривен.

Motorola RAZR 2019

Действительно революционной новинкой стал перевыпущенный смартфон Motorola RAZR. Помните, как в свое время "жабки" RAZR V3 стали одними из самых стильных смартфонов: у них был не только премиальный дизайн, но и много разных расцветок. Компания Motorola решила переродить свою легендарную модель, немного ее усовершенствовав.



Motorola RAZR 2019

Дисплеи и дизайн

Смартфон получил новый шарнир, который Motorola называет Flex View. Устройство оборудовано 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9. Основной экран в RAZR 2019 больший, чем у большинства современных смартфонов, а его вытянутая форма только плюс, поскольку интерфейс и программы Android лучше адаптированы к таким вытянутым экранам, чем в широких.

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В верхней части экрана имеется широкий прямоугольный вырез под разговорный динамик и фронтальную камеру, а снизу – небольшой выступ (как в оригинальном смартфоне).

Внешний OLED-экран характеризуется диагональю 2,7 дюйма при разрешении 800х600 пикселей. Производитель называет этот экран Quick View – на него могут выводиться разного рода сообщения.

Технические характеристики

"Сердцем" Motorola RAZR 2019 стал процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флеш-памяти. У основной камеры лишь один модуль – с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера представлена модулем на 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мАч.

Обзор Motorola RAZR 2019 – смотрите видео

Цена

Новую версию Motorola RAZR оценили в 1 499 долларов (ориентировочно 35 300 гривен по курсу по состоянию на 16 декабря 2019 года). Старт продаж смартфона намечен на январь 2020 года.

Huawei Mate 30 Pro

Еще один интересный смартфон и однозначно один из лучших – Huawei Mate 30 Pro. Смартфон традиционно получил лучшую камеру на рынке, однако не только этим может похвастаться устройство от китайского вендора.



Huawei Mate 30 Pro

Дисплей

Huawei Mate 30 Pro получил так называемый Waterfall-экран (водопад), то есть его боковые рамки как бы растекаются. Это дает ощущение еще большей "безрамочности". OLED-дисплей новинки имеет размер 6,53 дюйма. Премиальности дизайну также добавляет отсутствие физических кнопок: их заменили на виртуальные.

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Камеры

Камера Mate 30 Pro состоит из 40-мегапиксельного основного модуля, ультраширокого объектива на 40 Мп, 8-мегапиксельного телефото модуля и трехмерного сенсора глубины, который может пригодиться в приложениях дополненной реальности.

Обзор Huawei Mate 30 Pro – смотрите

Технические характеристики

Смартфон работает под управлением новейшего флагманского процессора Huawei Kirin 990, который помимо производительности обеспечивает доступ к сетям пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 4 500 мАч.

Цена

Цена смартфона Huawei Mate 30 Pro стартует от 1099 евро (ориентировочно 28 900 по курсу по состоянию на 16 декабря 2019 года). Пока новинка недоступна в украинских магазинах.

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