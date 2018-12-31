Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
Под конец года производители смартфонов выпустили несколько интересных продуктов. Так, Huawei и Samsung почти одновременно представили свои смартфоны с "дыркой" в экране. Lenovo выпустила устройство с рекордной оперативной памятью. А компания Vivo анонсировала смартфон сразу с двумя экранами.
Vivo NEX Dual Display
Новый смартфон Vivo получил сразу два OLED-экрана. При этом дисплей на фронтальной стороне занимает 91,63%, а диагональ составляет 6,39 дюйма. Экран на тыльной стороне чуть меньший – с диагональю 5,49 дюйма.
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Правда смартфон не получил фронтальной камеры. Но пользователь может сделать качественное селфи благодаря второму экрану. Единственная камера имеет три модуля: широкоугольный с разрешением 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) и третий ToF — для измерения расстояний, сканирование объемных объектов и более защищенной разблокировки по лицу.
Работает аппарат на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Новинку оценили в 725 долларов (20 300 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo NEX Dual Display
- ДисплейТип обеих дисплеев: OLED
Диагональ основного экрана: 6,39 дюйма
Диагональ дополнительного: 5, 49 дюйма
Разрешение основного: 2340х1080
Дополнительного: 1920х1080
- ПроцессорSnapdragon 845
- ВидеопроцессорAdreno 630
- ПамятьОперативная: 10 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
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- Аккумулятор
- 3500 мАг
- Операционная системаAndroid 9 Pie
Samsung Galaxy A8s
Этот смартфон нас заинтересовал прежде всего необычным решением для селфи-камеры. Ее разместили не в так называемой "моноброви" или в каплевидном вырезе вверху экрана, а в специальном отверстии. Эта технология получила название Infinity-O. При этом камера не засвечивается с подсветкой экрана.
Новинка работает на процессоре Snapdragon 710 в паре с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Фронтальная камера, спрятанная в "дырке", имеет датчик разрешением 24 Мп и широкоугольный объектив. Основная камера – тройная, с датчиками на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп. На тыльной стороне разместили и сканер отпечатков пальцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A8s
- Дисплей
Диагональ: 6,4 дюйма
Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 710
- ВидеопроцессорAdreno 616
- ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 24 + 20 + 5 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Аккумулятор3 400 мАг
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience
Honor View 20
За несколько часов до презентации Samsung, компания Huawei представила свой смартфон с "дыркой" в экране под названием Huawei nova 4. Однако, нас заинтересовал другой "дырявый" смартфон, который Huawei презентовала 26 декабря. Он получил название Honor View 20.
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Дисплей этой новинки занимает 91,8% передней панели. При этом задняя крышка покрыта материалом для создания почти невидимой нанотекстуры. Как рассказали в компании, они применили технологию нанолитографии, которая обычно используется в производстве интегральных микросхем. Такое решение должно укрепить корпус и сделать устройство более приятным на ощупь и вид.
Устройство работает на топовом фирменном процессоре – Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Здесь встроен накопитель на 128 или 256 ГБ.
Топовая версия Honor View 20 стоит 580 долларов (16 200 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor View 20
- Дисплей
Диагональ: 6,4 дюйма
Разрешение: 2310х1080 пикселей
- ПроцессорKirin 980
- ВидеопроцессорMali-G76 MP10
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: з тремя модулями
Фронтальная: 25 Мп
- Аккумулятор4000 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9
Lenovo Z5 Pro GT
Это устройство стало первым на рынке смартфоном, получившим сразу 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, новый флагман от Lenovo оснащен новейшим топовым процессором Snapdragon 855.
Он тоже создан в форме слайдера, чтобы увеличить площадь дисплея, спрятав селфи-камеру.
Lenovo Z5 Pro GT получил сразу 4 модуля камеры. Двойная фронтальная с датчиками на 16 и 8 Мп и сдвоенная основная: 16 и 24 Мп. Топовый вариант смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 635 долларов (около 17 700 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 2340 x 1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 855
- ВидеопроцессорAdreno 640
- ПамятьОперативная: 6/8/12 ГБ
Встроенная: 128/256/512 ГБ
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- Аккумулятор3350 мАг
- Операционная системаAndroid 9 Pie
Huawei P smart 2019
Украина стала первой страной в Европе, где представили новый смартфон Huawei P smart 2019. Новинка работает на 8-ядерном фирменном процессоре Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.
Основная камера сдвоенная с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Кстати, Huawei P smart 2019 имеет модуль NFC, то есть смартфоном можно рассчитываться в магазинах. Относительно безопасности, то здесь есть сканер отпечатков пальцев, а также система распознавания лица Face Unlock 2.0.
Цена на новинку стартует от 6 499 гривен.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019
- Дисплей
- Тип: IPS
Диагональ: 6,21 дюйма
Разрешение: 2340×1080 пикселей
- ПроцессорKirin 710
- ПамятьОперативная: 3 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор3 400 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie с прошивкой EMUI 9.0
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