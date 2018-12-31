Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24

Под конец года производители смартфонов выпустили несколько интересных продуктов. Так, Huawei и Samsung почти одновременно представили свои смартфоны с "дыркой" в экране. Lenovo выпустила устройство с рекордной оперативной памятью. А компания Vivo анонсировала смартфон сразу с двумя экранами.

Vivo NEX Dual Display

Новый смартфон Vivo получил сразу два OLED-экрана. При этом дисплей на фронтальной стороне занимает 91,63%, а диагональ составляет 6,39 дюйма. Экран на тыльной стороне чуть меньший – с диагональю 5,49 дюйма.

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Правда смартфон не получил фронтальной камеры. Но пользователь может сделать качественное селфи благодаря второму экрану. Единственная камера имеет три модуля: широкоугольный с разрешением 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) и третий ToF — для измерения расстояний, сканирование объемных объектов и более защищенной разблокировки по лицу.

Работает аппарат на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 10 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинку оценили в 725 долларов (20 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo NEX Dual Display Дисплей Тип обеих дисплеев: OLED

Диагональ основного экрана: 6,39 дюйма

Диагональ дополнительного: 5, 49 дюйма

Разрешение основного: 2340х1080

Дополнительного: 1920х1080

Тип обеих дисплеев: OLED Диагональ основного экрана: 6,39 дюйма Диагональ дополнительного: 5, 49 дюйма Разрешение основного: 2340х1080 Дополнительного: 1920х1080 Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 10 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 10 ГБ Встроенная: 128 ГБ

Аккумулятор

3500 мАг

Операционная система Android 9 Pie

Samsung Galaxy A8s

Этот смартфон нас заинтересовал прежде всего необычным решением для селфи-камеры. Ее разместили не в так называемой "моноброви" или в каплевидном вырезе вверху экрана, а в специальном отверстии. Эта технология получила название Infinity-O. При этом камера не засвечивается с подсветкой экрана.

Новинка работает на процессоре Snapdragon 710 в паре с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Фронтальная камера, спрятанная в "дырке", имеет датчик разрешением 24 Мп и широкоугольный объектив. Основная камера – тройная, с датчиками на 24 Мп, 10 Мп и 5 Мп. На тыльной стороне разместили и сканер отпечатков пальцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A8s Дисплей

Диагональ: 6,4 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Диагональ: 6,4 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Видеопроцессор Adreno 616

Adreno 616 Память Оперативная: 6/8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 24 + 20 + 5 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 24 + 20 + 5 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Аккумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операционная система Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience

Honor View 20

За несколько часов до презентации Samsung, компания Huawei представила свой смартфон с "дыркой" в экране под названием Huawei nova 4. Однако, нас заинтересовал другой "дырявый" смартфон, который Huawei презентовала 26 декабря. Он получил название Honor View 20.

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Дисплей этой новинки занимает 91,8% передней панели. При этом задняя крышка покрыта материалом для создания почти невидимой нанотекстуры. Как рассказали в компании, они применили технологию нанолитографии, которая обычно используется в производстве интегральных микросхем. Такое решение должно укрепить корпус и сделать устройство более приятным на ощупь и вид.

Устройство работает на топовом фирменном процессоре – Kirin 980 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Здесь встроен накопитель на 128 или 256 ГБ.

Топовая версия Honor View 20 стоит 580 долларов (16 200 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor View 20 Дисплей

Диагональ: 6,4 дюйма

Разрешение: 2310х1080 пикселей

Диагональ: 6,4 дюйма Разрешение: 2310х1080 пикселей Процессор Kirin 980

Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: з тремя модулями

​Фронтальная: 25 Мп

Основная: з тремя модулями ​Фронтальная: 25 Мп Аккумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операционная система Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9

Lenovo Z5 Pro GT

Это устройство стало первым на рынке смартфоном, получившим сразу 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, новый флагман от Lenovo оснащен новейшим топовым процессором Snapdragon 855.

Он тоже создан в форме слайдера, чтобы увеличить площадь дисплея, спрятав селфи-камеру.

Lenovo Z5 Pro GT получил сразу 4 модуля камеры. Двойная фронтальная с датчиками на 16 и 8 Мп и сдвоенная основная: 16 и 24 Мп. Топовый вариант смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 635 долларов (около 17 700 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 x 1080 пикселей



Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 x 1080 пикселей Процессор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 640

Adreno 640 Память Оперативная: 6/8/12 ГБ

Встроенная: 128/256/512 ГБ

Оперативная: 6/8/12 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ

Аккумулятор 3350 мАг

3350 мАг Операционная системаAndroid 9 Pie

Huawei P smart 2019

Украина стала первой страной в Европе, где представили новый смартфон Huawei P smart 2019. Новинка работает на 8-ядерном фирменном процессоре Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Основная камера сдвоенная с разрешением модулей на 13 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Кстати, Huawei P smart 2019 имеет модуль NFC, то есть смартфоном можно рассчитываться в магазинах. Относительно безопасности, то здесь есть сканер отпечатков пальцев, а также система распознавания лица Face Unlock 2.0.

Цена на новинку стартует от 6 499 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019 Дисплей

Тип: IPS

Диагональ: 6,21 дюйма

Разрешение: 2340×1080 пикселей

Диагональ: 6,21 дюйма Разрешение: 2340×1080 пикселей Процессор Kirin 710

Kirin 710 Память Оперативная: 3 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 3 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операционная система Android 9.0 Pie с прошивкой EMUI 9.0

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