Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24

В феврале мы наблюдали настоящий бум новых флагманских смартфонов. Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S10+, а а также гибкий Galaxy Fold.

Через 4 дня компания Huawei представила свой вариант гибкого смартфона, который получил название Mate X. В рамках выставки MWC 2019 бренд Nokia выпустил свой долгожданный смартфон с 5 камерами – 9 Pure View.

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Еще один интересный девайс, который представили на этой выставке – LG V50 TwinQ. Это смартфон с дополнительным вторым экраном. На этой же выставке компания Sony анонсировала сразу 3 смартфона. И самым интересным, по нашему мнению, является флагман Xperia 1.

Samsung Galaxy Fold

20 февраля компания Samsung официально представила свой первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Раньше его показывали в рамках конференции Samsung W2019, однако тогда это был лишь прототип.

Революционный дизайн. В сложенном виде девайс выглядит как обычный смартфон. Диагональ экрана составляет 4,6 дюйма. В развернутом виде диагональ составляет 7,3 дюйма. Пользователь легко может перевести информацию с маленького экрана на большой раскладной. Кроме того, на большом экране можно открыть сразу 3 окна.

Смартфон может быть мультифункциональным

Цена. Стоимость новинки стартует от 1 980 долларов (55 400 гривен). Правда, смартфон не будет представлен на украинском рынке.

Samsung Galaxy S10+

В тот же день Samsung представила не такой революционный, однако, не менее интересный смартфон – Galaxy S10+. Он получил 6,4-дюймовый экран. Селфи-камеру спрятали благодаря решению Infinity O, или так называемому отверстию в экране.

Samsung Galaxy S10 + получил интересную расцветку

Также устройство получило первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Его главная особенность – объемное считывание отпечатков.

Камеры. Новинка оснащена тройной основной камерой, которая состоит из таких сенсоров: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп. Последний позволяет делать фото с углом обзора 123 градуса. Фронтальная камера – двойная (10 Мп + 8 Мп).

Samsung Galaxy S10 во время презентации в Украине

Еще одна особенность новинки – функция обратной зарядки, то есть девайс может заряжать другие устройства.

Цена. В Украине Samsung Galaxy S10+ поступит в продажу уже 8 марта. Предварительно новинку можно будет купить за 32 999 гривен.

Huawei Mate X

В отличие от гибкого Samsung Galaxy Fold, новинка от Huawei может складываться дисплеем наружу, а не внутрь.

В сложенном виде Huawei Mate X имеет размер диагонали – 6,6 дюйма. В разложенном – 8 дюймов. С обратной стороны в сложенном состоянии дисплей меньше – с диагональю 6,39 дюйма. Элементы управления разместили на обратной стороне.

Huawei Mate X больше Samsung Galaxy Fold

Во время презентации представители Huawei сравнили его с Samsung Galaxy Fold. Китайцы отметили, что сделали дисплей большим, а сам смартфон тоньше. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани.

Цена. Huawei Mate X поступит в продажу в середине 2019 года по цене 2299 евро (около 70 500 гривен).

Huawei Mate X: видео

Nokia 9 PureView

24 февраля в рамках выставки MWC 2019 компания Nokia официально представила свой "самый ожидаемый смартфон" Nokia 9 PureView. Вокруг флагманского смартфона было много слухов, при этом многие из них подтвердились.

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Этот смартфон получил классический набор флагмана – топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей, защитное стекло Gorilla Glass 6 и тому подобное.

Nokia 9 PureView с 5 камерами

Уникальность. И наше внимание привлекает камера. Это первый на рынке смартфон, получивший сразу 5 модулей камеры. Это 12-мегапиксельные модули с оптикой Zeiss с апертурой f / 1.8, два из них монохромные. Также основная камера дополнена шестым модулем ToF.

Во время фотографирования все пять датчиков срабатывают одновременно, захватывая изображения с разной экспозицией, после чего специальный алгоритм сводит полученную информацию в единое изображение. Фронтальная камера одинарная, с разрешением модуля – 20 Мп.

Цена. Стоимость смартфона оценена в 699 долларов (около 18 900 гривен).

LG V50ThinQ 5G

Среди особенностей новинки можно выделить двойную фронтальную камеру, что пока редкость для рынка. Она состоит из двух модулей – 8 Мп и 5 Мп. Основная камера тоже двойная с модулями на 12 Мп и 16 Мп.

LG V50ThinQ 5G получил два экрана

Фишка. Больше внимания привлекает не сам смартфон, а его чехол. Он имеет еще один экран LG Dual Screen, что значительно расширяет функционал новинки. Это 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Так, на обоих экранах одновременно могут быть запущены 2 приложения. Также его можно применить для игрового режима – на втором экране можно открыть виртуальный геймпад и сделать из него игровую консоль. Кстати, основной экран имеет диагональ 6,4 дюйма.

Цену смартфона пока не сообщили.

Sony Xperia 1

Смартфон получил 4К-дисплей с необычным соотношением сторон – 21:9. Большинство производителей используют стандарт 18:9 или 19:9. В итоге, корпус смартфона получился вытянутой формы.

Несмотря на некоторую критику, такой дизайн имеет преимущества: во время веб-серфинга на экране отображается больше информации. Также это позволяет работать с двумя приложениями одновременно. Кроме того, во время просмотра фильмов на экране не будут отображаться черные рамки, ведь соотношение 21:9 используется во время съемок кино.

Sony Xperia 1 получил вытянутую форму

Уникальная камера. Стоит отметить и камеры новинки. Основная камера Sony Xperia 1 имеет три модуля: 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив для съемки пейзажей, который дополнен 26-мегапиксельным универсальным объективом, а третий модуль представлен 52-миллиметровым телеобъективом (который эквивалентен 35-мегапиксельному для полнокадровой матрицы).

Еще одна фишка смартфонов Sony – отдельная кнопка спуска камеры. Она позволяет открыть приложение "камера" и сразу же сделать снимок. Кстати, фронтальная камера Sony Xperia 1 имеет разрешение 8 Мп.

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