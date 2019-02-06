Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24

18 Читати новину українською
Лучшие смартфоны января 2019
Лучшие смартфоны января 2019 / 24 Канал

Начало 2019 оказалось плодовитым на новые презентации смартфонов. Компания Vivo выпустила смартфон APEX 2019 без кнопок и отверстий. А компания Xiaomi порадовала поклонников новым бюджетником Redmi Note 7.

Уже традиционно в начале нового месяца Техно 24 вспоминает лучшие смартфоны, выпущенные в прошлом месяце.

Vivo APEX 2019

Это действительно революционное устройство – он не имеет никакой физической кнопки или разъемов. Корпус Vivo APEX 2019 изготовлен по технологии Unibody (из цельного тела). Внешне кажется, что нет никаких следов склеивания. Физические кнопки в устройстве заменили сенсорными, чувствительными к силе нажатия.

Читайте также: Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi 2019 года

В APEX 2019 инженеры применили технологию Sound On Display, то есть смартфон выдает звук с помощью вибраций.

Также новинка получила еще одну интересную функцию – Fullscreen Fingerprint. То есть пользователь сможет разблокировать экран отпечатком пальца, приложив его к любому месту на экране.

Новинка работает на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 вместе с рекордным количеством оперативной памяти – 12 ГБ оперативной памяти. Также он оснащен модемом 5G.

Правда на презентации показали лишь прототип Vivo APEX 2019. Реальную модель смартфона обещают выпустить в середине этого года.

Vivo APEX 2019
Vivo APEX 2019 выглядит революционно

Xiaomi Redmi Note 7

Как показал опрос, который провел Техно 24, именно Redmi Note 7 читатели нашего раздела считают лучшим смартфоном января. Кстати, это первый смартфон Xiaomi, который компания представила под новым брендом.

Устройство относится к сегменту бюджетных, однако оно получило производительный процессор.

Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 стал одним из самых ожидаемых устройств месяца

Xiaomi Redmi Note 7 получил дисплей с диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей. Вверху видим каплевидный вырез, где разместили фронтальную камеру. Благодаря этому, дисплей занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.

Redmi Note 7 работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 660.

Новинка получила мощную камеру – она ​​сдвоенная с разрешением датчиков 48 и 5 Мп. Разрешение селф-камеры – 13 Мп. Redmi Note 7 поддерживает технологию искусственного интеллекта.

Цена базовой модели 3/32 ГБ составит 147 долларов (около 4100 гривен), а топовый вариант 6/64 ГБ будет стоить 206 долларов (около 5800 гривен).

Huawei Y9 2019

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня Y9 2019. Интересно, что устройство имеет сразу 4 модуля камеры. Основная камера – сдвоенная с модулями на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера тоже двойная и разрешение ее модулей 16 и 2 Мп.

Huawei Y9 2019
Huawei Y9 2019 получил классический дизайн

Дисплей новинки получил диагональ 6,5 дюйма. Вверху экрана расположена так называемая "монобровь", где разместили фронтальную камеру.

Huawei Y9 2019 работает на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Новинка оценена в 230 долларов (6400 гривен).

Vivo Y89

Компания Vivo выпустила в январе еще один смартфон. Однако, модель Y89 не такая инновационная. При этом он получил трендовый дизайн с вырезом вверху экрана и двойную основную камеру.

Диагональ новинки составляет 6,26 дюйма и разрешение FHD+.

Читайте также: #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 626 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

На задней панели можно заметить основную камеру с двумя модулями на 16 и 2 Мп. Также на тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев.

Стоимость новинки составляет 266 долларов (7450 ​​гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,26 дюйма
    Разрешение: 2280 х 1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 626
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 16 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор3 260 мАг
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

LG Q9

Еще один смартфон-середнячок представила компания LG. Хотя Q9 относится к среднему классу, при этом он получил много характеристик флагмана G7 ThinQ.

Дисплей имеет диагональ 6,1 дюйма, вверху размещен вырез для фронтальной камер и других датчиков.

LG Q9 получил громкий динамик Booombox, выделенный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad DAC и поддержку объемного звучания DTS: X. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

LG Q9
LG Q9  получил флагманский процессор

Работает новинка на флагманском процессоре 2016 Snapdragon 821. Основная камера имеет только один модуль с разрешением 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Новое устройство оценено в 445 долларов (12 500 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
сегодня
5142
Теги: Публикации Техно Смартфоны Xiaomi Vivo LG
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
сегодня 20:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
39
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
4 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 230
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1880
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
863
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 120
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 662
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук