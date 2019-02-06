Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24

Начало 2019 оказалось плодовитым на новые презентации смартфонов. Компания Vivo выпустила смартфон APEX 2019 без кнопок и отверстий. А компания Xiaomi порадовала поклонников новым бюджетником Redmi Note 7.

Уже традиционно в начале нового месяца Техно 24 вспоминает лучшие смартфоны, выпущенные в прошлом месяце.

Vivo APEX 2019

Это действительно революционное устройство – он не имеет никакой физической кнопки или разъемов. Корпус Vivo APEX 2019 изготовлен по технологии Unibody (из цельного тела). Внешне кажется, что нет никаких следов склеивания. Физические кнопки в устройстве заменили сенсорными, чувствительными к силе нажатия.

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В APEX 2019 инженеры применили технологию Sound On Display, то есть смартфон выдает звук с помощью вибраций.

Также новинка получила еще одну интересную функцию – Fullscreen Fingerprint. То есть пользователь сможет разблокировать экран отпечатком пальца, приложив его к любому месту на экране.

Новинка работает на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 вместе с рекордным количеством оперативной памяти – 12 ГБ оперативной памяти. Также он оснащен модемом 5G.

Правда на презентации показали лишь прототип Vivo APEX 2019. Реальную модель смартфона обещают выпустить в середине этого года.



Vivo APEX 2019 выглядит революционно

Xiaomi Redmi Note 7

Как показал опрос, который провел Техно 24, именно Redmi Note 7 читатели нашего раздела считают лучшим смартфоном января. Кстати, это первый смартфон Xiaomi, который компания представила под новым брендом.

Устройство относится к сегменту бюджетных, однако оно получило производительный процессор.



Xiaomi Redmi Note 7 стал одним из самых ожидаемых устройств месяца

Xiaomi Redmi Note 7 получил дисплей с диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей. Вверху видим каплевидный вырез, где разместили фронтальную камеру. Благодаря этому, дисплей занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.

Redmi Note 7 работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 660.

Новинка получила мощную камеру – она ​​сдвоенная с разрешением датчиков 48 и 5 Мп. Разрешение селф-камеры – 13 Мп. Redmi Note 7 поддерживает технологию искусственного интеллекта.

Цена базовой модели 3/32 ГБ составит 147 долларов (около 4100 гривен), а топовый вариант 6/64 ГБ будет стоить 206 долларов (около 5800 гривен).

Huawei Y9 2019

Компания Huawei представила смартфон среднего уровня Y9 2019. Интересно, что устройство имеет сразу 4 модуля камеры. Основная камера – сдвоенная с модулями на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера тоже двойная и разрешение ее модулей 16 и 2 Мп.



Huawei Y9 2019 получил классический дизайн

Дисплей новинки получил диагональ 6,5 дюйма. Вверху экрана расположена так называемая "монобровь", где разместили фронтальную камеру.

Huawei Y9 2019 работает на процессоре Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Новинка оценена в 230 долларов (6400 гривен).

Vivo Y89

Компания Vivo выпустила в январе еще один смартфон. Однако, модель Y89 не такая инновационная. При этом он получил трендовый дизайн с вырезом вверху экрана и двойную основную камеру.

Диагональ новинки составляет 6,26 дюйма и разрешение FHD+.

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Смартфон работает на процессоре Snapdragon 626 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

На задней панели можно заметить основную камеру с двумя модулями на 16 и 2 Мп. Также на тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев.

Стоимость новинки составляет 266 долларов (7450 ​​гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89 Дисплей

Диагональ: 6,26 дюйма

Разрешение: 2280 х 1080 пикселей

Разрешение: 2280 х 1080 пикселей Процессор Snapdragon 626

Snapdragon 626 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3 260 мАг

3 260 мАг Операционная система Android 8.1 Oreo

LG Q9

Еще один смартфон-середнячок представила компания LG. Хотя Q9 относится к среднему классу, при этом он получил много характеристик флагмана G7 ThinQ.

Дисплей имеет диагональ 6,1 дюйма, вверху размещен вырез для фронтальной камер и других датчиков.

LG Q9 получил громкий динамик Booombox, выделенный 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad DAC и поддержку объемного звучания DTS: X. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.



LG Q9 получил флагманский процессор

Работает новинка на флагманском процессоре 2016 Snapdragon 821. Основная камера имеет только один модуль с разрешением 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Новое устройство оценено в 445 долларов (12 500 гривен).

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