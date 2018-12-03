Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24

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Лучшие смартфоны ноября 2018
Лучшие смартфоны ноября / 24 Канал

По сравнению с октябрем, который принес нам немало новых смартфонов, ноябрь выглядит очень тускло. И все же мы стали свидетелями нескольких интересных презентаций: например, смартфон-лягушка от Samsung, игровой телефон от ZTE, недорогой Honor 10 Lite и Aquos R2 Compact с двумя "монобровями".

Nubia Red Magic Mars

Интересным элементом игрового смартфона от ZTE стала двойная воздушно-жидкостная система охлаждения. Как утверждают разработчики, она позволяет снизить температуру аж на 13,2 градусов при росте производительности на 70%.

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Относительно других характеристик, Nubia Red Magic Mars получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9.

Nubia Red Magic Mars

Nubia Red Magic Mars получил мощную систему охлаждения

Сердцем устройства является топовый процессор Snapdragon 845. Также смартфон может похвастаться рекордной на рынке оперативкой – 10 ГБ. На выбор у пользователя объем флеш-памяти на 64 ГБ и 256 ГБ.

Также новинка получила 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры. Сканер отпечатков пальцев инженеры разместили на задней панели. Аккумулятор имеет емкость 3 800 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6 дюймів
    Разрешение: 2160 х 1080 пікселів
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеоПроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновная: 16 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор3 800 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Honor 10 Lite

Этот смартфон – упрощенная версия флагмана Honor 10. Поэтому стоит новинка почти вдвое меньше своей старшей версии.

Honor 10 Lite создан в безрамочном дизайне с каплевидным вырезом вверху экрана. Устройство получило IPS-дисплей с диагональю 6,21 дюйма и разрешением Full HD + (2340 x 1080 пикселей). Соотношение сторон экрана составляет 19,5: 9.

Телефон работаетна  8-ядерном процессоре Kirin 710 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. При этом встроенное хранилище можно расширить с помощью microSD до 256 ГБ.

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite – упрощенная версия флагмана

Основная камера двойная. Разрешение модулей – 13 и 2 Мп, а Фронтальная – на 24 Мп. Она работает на базе искусственного интеллекта.

За автономность отвечает батарея емкостью 3400 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.

Цена Honor 10 Lite стартует от 201 доллар (5 600 гривен) за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6,21 дюйма
    Разрешение: 2340x1080 пікселів
  • ПроцессорQualKirin 710
  • ВидеоПроцессорMali-G51 MP4
  • ПамятьОперативная: 4/6 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 13 + 2 МП
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Аккумулятор3 400 мАч
  • Операционная системаAndroid 9 Pie с прошивкой EMUI 9

Sharp Aquos R2 Compact

В этом устройстве нет ничего особенного, кроме того, что он получил несколько странный дизайн. Инженеры добавили так называемую "моноброву" и вверху, и внизу экрана.

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В одном вырезе размещена 8-мегапксельна селфи-камера, а в нижнем – сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено 5,2-дюймовым дисплем с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280×1080 пикселей.

Sharp Aquos R2 Compact: видеообзор

Новинка функционирует на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера имеет разрешение 22,6 Мп с апертурой f/1.9.

Емкость батареи составляет 2500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Устройство работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Правда, появитсяли  новинка на украинском рынке – неизвестно. Сейчас есть информация, что устройство будет доступно в Японии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sharp Aquos R2 Compact

  • ДисплейДиагональ: 5,2 дюйма
    Разрешение: 2280×1080 пікселів
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеоПроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 4/6 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 22,6 Мп (f/1,9)
    ​Фронтальная: 8 Мп (f/2,2)
  • Аккумулятор2500 мАч
  • Операционная системаAndroid 9 Pie

Samsung W2019

Samsung продолжает делать ставку на старый-добрый дизайн телефона-"лягушку". Новый смартфон стал усовершенствованной версией W2018, которую выпустили в прошлом году.

W2019 получил два Super AMOLED-дисплеи, которые покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass, – оба на 4,2 дюйма с разрешением Full HD.

Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани, там же есть кнопка для запуска голосового ассистента Bixby. А когда открываешь "лягушку", то можно увидеть цифровую клавиатуру.

Samsung W2019

Samsung W2019 получил физическую клавиатуру

Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 845. Он получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного накопителя.

За автономность отвечает батарея на 3070 мАч, благодаря которой W2019 в режиме ожидания будет работать 85 часов и около 28 часов – в режиме

Кроме того, новинка получила двойную камеру на 12 Мп. Телефон поддерживает съемку с эффектом замедленного движения в сверхвысоком качестве.

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Новинка работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience UI. Телефон получил слоты для двух sim-карт и модуль NFC, а вот разъема для наушников здесь нет.

Цена этой "жабки" стартует от 1500 долларов (почти 42 тысячи гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019

  • Дисплей
    Тип: Super AMOLEDДиагональ: 4,2 дюйма обидва екрани
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 845
  • ВидеоПроцессорAdreno 630
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 128/256 ГБ
  • КамераОсновная: 12 + 12 Мп​Ф
  • Аккумулятор3070 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreoс фирменной оболочкой

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Теги: Публикации Техно Huawei Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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