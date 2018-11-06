Октябрь был особенно насыщен презентациями новых смартфонов. Было представлено немало достойных моделей. У автора этого материала буквально разбегались глаза, чтобы выбрать действительно лучшие.

Но Техно 24 таки выбрал лучшие из достойных, чтобы сформировать рейтинг смартфонов октября. В наш рейтинг попал первый в мире гибкий смартфон FlexPai; новый "убийца флагманов" OnePlus 6T; долгожданный смартфон-слайдер от Xiaomi – Mi Mix 3; игровой Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти; новый камерофон Huawei Mate 20 Pro; флагман от Google – Pixel 3 (тот, что без "моноброви") и Samsung Galaxy A9 (2018), получивший сразу 4 модуля основной камеры.

Читайте также: Рейтинг самых мощных смартфонов октября

FlexPai

О гибком смартфоне говорят уже давно. Компании Samsung и Huawei наперегонки обещают представить такую ​​модель уже следующем году. Но неожиданно китайская компания Rouyu Technology представила первую в мире модель гибкого смартфона под названием FlexPai.

Выглядит модель футуристично. Это большой дисплей диагональю 7,8 дюйма, который при необходимости можно согнуть и получается обычный 4-дюймовый телефон.

FlexPai работает под управлением фирменной прошивки water OS на базе операционной системы Android. Кстати, она адаптируется к изменению размера дисплея и может работать с двумя дисплеями. То есть в сложенном состоянии на одной стороне может быть запущен одно приложение, а на второй – другой. Также смартфон можно положить на стол в форме "палатки", чтобы смотреть видео.

Новинка поступит в продажу ограниченным тиражам и в топовой модификации (8 + 512 ГБ) будет стоить 1864 долларов (около 49400 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FlexPai Дисплей Диагональ: 7,8 дюйма

Диагональ: 7,8 дюйма Процессор

Snapdragon 800

Snapdragon 800 Память

Оперативная: 6/8 ГБ

Оперативная: 6/8 ГБ Встроенная: 128/256/512 ГБ



Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

​

Основная: 16 Мп + 20 Мп ​ Операционная системаAndroid с фирменной прошивкой water OS

OnePlus 6T

Презентацию нового "убийцы флагманов" переносили несколько раз. Предыдущая дата анонса была указана на 30 октября, однако именно тогда готовила презентацию компания Apple, поэтому OnePlus перенесла свое мероприятие на день раньше.

Смартфон получил интересный вырез вверху экрана в виде капли и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

При этом OnePlus 6T лишен разъема для наушников. Поэтому владельцам придется применять переходник, или же пользоваться беспроводными наушниками.

Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 629 долларов (17 600 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,4 дюйма

Разрешение: 2340х1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,4 дюйма Разрешение: 2340х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ

Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3700 мАч

3700 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Xiaomi Mi Mix 3

Еще один смартфон, презентацию которого ждали очень долго. 15 октября фанаты таки дождались – устройство представили официально. Новинка стала первым гаджетом компании, изготовленным в дизайне слайдера. Благодаря такому решению удалось избавиться от "моноброви", таким образом дисплей занимает 93,4% от всей площади передней панели.

Сдвиг дисплея выполняется с помощью магнитного механизма. Примечательно, что звук открытия можно персонализировать, выбрав соответствующий звуковой эффект в настройках аппарата. По заверениям производителя, ресурс механизма составляет 300 000 циклов.

Топовая модификация (8/256 ГБ) обойдется покупателям в 575 долларов (около 16 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп + 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп + 2 Мп Акумулятор 3 850 мАч

3 850 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Xiaomi Black Shark 2

На фоне ожиданий нового Xiaomi Mi Mix 3, информации об игровом смартфоне от Xiaomi не придавали должного внимания. Но напрасно. Девайс получился действительно топовым. В конце концов, сама китайская компания не акцентировала внимание на Black Shark 2, представив его всего за два дня до Mi Mix 3.

Главной инновацией второго поколения Black Shark является рекордное количество оперативной памяти – это впервые в истории мобильных устройств смартфон получил 10 ГБ оперативной памяти.

Читайте также: В сети появились фото смартфона Xiaomi Mi Note 4

Кроме того, от предыдущей версии Xiaomi Black Shark 2 отличается дизайном – новинка получила RGB-подсветку – могут светиться логотип и вставки на боку. Также он оснащен флагманским AMOLED-дисплеем, а не IPS, как у предшественника.

Смартфон имеет жидкостную систему охлаждения, которая обеспечивает длительный процесс игр без нагрева. Дополнительно можно купить охлаждающий кейс с вентиляторами. Топовая версия с 10 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ оценена в 605 долларов (это почти 17 000 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Black Shark 2 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6 дюймів

Разрешение: 2160х1080 пикселей

Тип: AMOLED Диагональ: 6 дюймів Разрешение: 2160х1080 пикселей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Память Оперативная: 6/8/10 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Оперативная: 6/8/10 ГБ Встроенная: 128/256 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Huawei Mate 20 Pro

Эту новинку от Huawei уже называют лучшим камерофоном на рынке. Так, журналисты сравнили камеры флагманов iPhone Xs Max и Galaxy Note 9 из Huawei Mate 20 Pro и пришли к выводу, что первые два аппарата имеют хорошее качество съемки, но только Mate 20 Pro продемонстрировал подробные, насыщенные и впечатляющие снимки в темное время суток.

Это и неудивительно, ведь смартфон получил очень мощную основную камеру. Она состоит из трех сенсоров: основной на 40 Мп (f / 1.8), дополнительный широкоугольный модуль на 20 Мп и объектив на 8 Мп (f / 2.4). Кроме того, камера получила более продвинутый искусственный интеллект, теперь он умеет распознавать более 100 сценариев и около 5000 объектов, выставляя оптимальные параметры при съемке. Кроме того, камера умеет прогнозировать движение в кадре.

Также смартфон получил обновленный PC-режим. Теперь подключение к монитору происходит беспроводным соединением. Достаточно положить устройство на стол, чтобы полноценно работать с документами и приложениями с поддержкой многооконности на большом экране с помощью клавиатуры и мыши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 3120 х 1440 пикселей

Тип: OLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 3120 х 1440 пикселей Процессор Kirin 980

Kirin 980 ВідеоПроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Акумулятор 4 200 мАч

4 200 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Google Pixel 3

Этот смартфон, безусловно, стал одним из самых ожидаемых телефонов года. Утечки с изображением и некоторыми характеристиками появились за несколько месяцев до официальной презентации. И наибольшее возмущение вызвал дизайн, а именно наличие массивной "моноброви". Поэтому многие надеялись, что утечки не подтвердятся и смартфон таки будет иметь более аккуратный дизайн.

Это частично произошло. Google Pixel 3 презентовали без всякого выреза, правда устройство имеет небольшие рамки вверху и внизу экрана. При этом Google Pixel 3 XL таки выпустили с массивным вырезом вверху. Поэтому чтобы не дразнить перфекционистов, которым не по душе эта "монобровь", в свой рейтинг мы добавили младшую версию, то есть Google Pixel 3.

Большой акцент во время презентации разработчики уделили камере. Так, Pixel 3 оснащен новым сопроцессором Visual Core, который позволяет аппаратно обрабатывать изображения с еще большим цветовым диапазоном, чем HDR +, а также использовать HDR + при работе с камерой в сторонних приложениях. Кроме того, Pixel 3 получит встроенную функцию Google Lens, для анализа всех объектов вокруг в реальном времени.

Google Lens известен тем, что анализировал картинки и фотографии со смартфона в отдельном приложении. Теперь же Google встроил это приложение прямо в стандартное приложение камеры.

Стоимость базовой версии Google Pixel 3 составляет 799 долларов (около 21 200 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Диагональ: 5,5 дюйма

Разрешение: 2160х1080 пикселей

Тип: P-OLED Диагональ: 5,5 дюйма Разрешение: 2160х1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 12,2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12,2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2 915 мАч

2 915 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018)

Этот относительно недорогой смартфон привлек наше внимание тем, что это первый телефон на рынке, получивший сразу 4 модуля основной камеры. Так, основная камера на 24 Мп предназначена для обычных кадров днем ​​и в условиях низкой освещенности. Объектив с двукратным оптическим зумом подходит для съемки с большого расстояния.

Читайте также: Страх перфекциониста: на Google Pixel 3 XL внезапно появилась еще одна "монобровь"

Камера с ультрашироким углом встроена для захвата в кадр крупных объектов и пейзажей: она использует технологии искусственного интеллекта, чтобы определять сцену на снимке и подбирать подходящие для нее настройки. А вот портретная камера имеет возможность ручной настройки размытия фона (функция "Живой фокус") для снимков с эффектом боке.

Цена базовой версии составляет около 16 700 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A9 (2018) Дисплей Тип: Super AMOLED

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: Full HD+

Тип: Super AMOLED Диагональ: 6,3 дюйма Разрешение: Full HD+ Процессор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Видеопроцессор Adreno 512

Adreno 512 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 24 Мп + 5 Мп + 10 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Аккумулятор 3 800 мАч

3 800 мАч Операционная системаAndroid 8.0 Oreo

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно