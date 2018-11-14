Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24

В конце лета компания Sony представила свой новенький смартфон Xperia XZ3. Новинка сразу получила популярность среди поклонников продукции японского производителя. Однако не только новым флагманом Sony может удивить.

Техно 24 подготовил для вас подборку лучших смартфонов Sony последних лет, которые, по нашему мнению, заслуживают вашего внимания.

Первым смартфоном, о котором бы хотели рассказать, станет уже упомянутый выше Sony Xperia XZ3.

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Смартфон получил 6-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2880 х 1440 точек. К слову, Xperia XZ3 стал первым устройством компании, в котором применили подобный тип матрицы, до того все смартфоны Xperia имели IPS дисплее.

Кроме увеличенного экрана, новинка также получила обновленный дизайн. Похоже, японцы не спешат отказываться от рамок, однако в Sony Xperia XZ3 они значительно тоньше, чем в предыдущих моделях и экран закругленный по краям, что также не характерно для производителя. Рамки пришлось оставить из-за встроенных стереодинамиков, которые уже стали привычными во флагманских продуктах Sony.

Как снимает камера Sony Xperia XZ3 – смотрите видео

В остальном же новинка напоминает своего предшественника. Как и в Xperia XZ2 здесь одиночный модуль основной камеры и фронтальной, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Казалось бы, когда на рынке уже появились смартфоны с четырьмя камерами, Sony, как и Google продолжает выпускать смартфоны с одним модулем камеры, повлияет ли это на качество снимков? Сразу отметим, японцы имеют смартфон с двойной камерой, и о нем еще пойдет речь в этом материале. Вернемся к качеству фото. Камера выдает четкие и очень качественные снимки даже при плохом освещении. Примеры вы можете увидеть ниже.



Смартфон Sony Xperia XZ3 представили в конце лета

Отметим, что кроме всего этого Xperia XZ3 стал первым в мире смартфоном, который будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie "из коробки".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ3 Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 6 дюймов

Разрешение: 2880 x 1440 пікселів

Тип: OLED Диагональ: 6 дюймов Разрешение: 2880 x 1440 пікселів Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 19 Мп Motion Eye

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 19 Мп Motion Eye ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 3 330 мАч

3 330 мАч Операционная системаAndroid 9 Pie

Сейчас стоимость смартфона Sony Xperia XZ3 составляет 25 999 гривен.

Выше мы уже упомянули, что японская компания не остается в стороне от трендов и в этом году представила премиум-флагман Xperia XZ2 Premium. Главной "фишкой" смартфона стала двойная камера, которая выдает снимки невероятного качества. И к тому же производитель заявил, что пока не планирует встраивать дополнительный модуль в базовые модели серии Xperia XZ, а такая особенность останется только в более дорогой серии Premium.

Как сказано в описании ролика, смартфон XZ2 Premium спроектирован таким образом, чтобы "отражать детали, выходящие за рамки человеческого глаза".

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Кроме того, Xperia XZ2 Premium имеет самую высокую в мире чувствительность ISO, если рассматривать возможности видеозаписи со смартфона, а именно ISO12800.

Как снимает камера Sony Xperia XZ2 Premium – смотрите видео

Кроме камеры, новинка может похвастаться флагманскими характеристиками: Процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативки, встроенное хранилище на 64 ГБ и наличие слота для двух SIM-карт. Также Xperia XZ2 Premium получил 5,8-дюймовый LCD дисплей имеет разрешение 4K HDR ( 2160 x 3840 точек).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ2 Premium Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 5,8 дюйма

Разрешение: 3840 x 2160 пікселів

Тип: IPS Диагональ: 5,8 дюйма Разрешение: 3840 x 2160 пікселів Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 19 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 19 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 3 540 мАч

3 540 мАч Операционная системаAndroid 8.0 Oreo

Sony Xperia XZ2 Premium недешевый смартфон. В украинских магазинах за камерофон хотят 27 999 гривен.

Sony Xperia XZ Premium

В нашем списке есть еще один премиум-смартфон от Sony, который может похвастаться невероятным дизайном. Сразу отметим, это не новое устройство компании, его представили еще на выставке MWC 2017, однако и сейчас оно может похвастаться превосходной производительностью и качеством фото.



ДЗеркальный дизайн Sony Xperia XZ Premium

Начнем с самого интересного – дизайна. Наверное, самым примечательным является то, что новинка имеет абсолютно зеркальный корпус. С одной стороны это очень не практично, ведь на поверхности остаются следы от пальцев, а носить в чехле такую красоту не хотелось бы. С другой стороны, хромированная поверхность выглядит действительно невероятно, и ваш смартфон точно будет выделяться на фоне всех остальных.

Относительно технических характеристик, то Xperia XZ Premium на момент выхода имел лучшее техническое оснащение. Флагманский Процессор Qualcomm Snapdragon 835 обеспечивает стабильную работу устройства и высокую производительность в популярных играх. А 5,5-дюймовый 4К дисплей позволит наслаждаться любимыми играми, фильмами и сериалами.

Обзор Sony Xperia XZ Premium – смотрите видео

Кроме того, Sony Xperia XZ Premium получил 19-мегапиксельную основную камеру с возможностью сверхзамедленной видеосъемки с частотой 960 кадров за секунду. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 13 Мп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ Premium Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 5,46 дюйма

Разрешение: 3840 x 2160 пікселів

Тип: IPS Диагональ: 5,46 дюйма Разрешение: 3840 x 2160 пікселів Процессор Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Видеопроцессор Adreno 540

Adreno 540 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 19 Мп

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 19 Мп ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 3 230 мАч

3 230 мАч Операционная системаAndroid 7.1 Nougat

Сейчас стоимость Xperia XZ Premium установлена на уровне 9 999 гривен. Однако не у всех магазинах техники смартфон еще есть в наличии.

Sony Xperia XA2

Далее речь пойдет о среднем сегменте смартфонов компании Sony. Сейчас актуальной является линейка XA2, поэтому речь пойдет именно про этого представителя.

Перед нами одна из последних моделей в старом классическом дизайне от Sony: острые углы, "прямоугольный" корпус, строгий внешний вид. Смартфон легко узнать на фоне безликих аппаратов от некоторых китайских компаний.



Как снимает камера Sony Xperia XA2 при искусственном освещении

Для своей цены в XA2 отличный дисплей, хороший диапазон по яркости, большие углы обзора, узкие боковые рамки (в паре с 2.5 D стеклом кажется, что рамок почти нет), естественную цветопередачу и прекрасное олеофобное покрытие.

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Производительности Snapdragon 630 хватает для работы с разрешением FHD, и Xperia XA2 лишний раз подтверждает эти слова. Тут стоит сказать спасибо не только чипсету, но и оптимизации в Android 8.0.



Как снимает камера Sony Xperia XA2 ночью

С дневными снимками камера отлично справляется, впрочем, как и большинство других аппаратов. При переходе на искусственное освещение ожидаемо падает детализация. Ночью же, к сожалению, выходят смазанные кадры с низкой детализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XA2 Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 5,2 дюйма

Разрешение: 1920 x 1080 пікселів

Тип: IPS Диагональ: 5,2 дюйма Разрешение: 1920 x 1080 пікселів Процессор Qualcomm Snapdragon 630

Qualcomm Snapdragon 630 Видеопроцессор Adreno 508

Adreno 508 Память Оперативная: 3 ГБ

Встроенная: 32 ГБ

Оперативная: 3 ГБ Встроенная: 32 ГБ Камера Основная: 23 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 23 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 3 300 мАч

3 300 мАч Операционная системаAndroid 8.0 Oreo Так как Sony Xperia XA2 позиционируется как смартфон среднего уровня, то и цену он имеет соответствующую. Стоит устройство 7 999 гривен. Обзор Sony Xperia XA2 – смотрите видео

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