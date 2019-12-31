Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24

Компания Xiaomi ежегодно представляет множество новых смартфонов в разных ценовых категориях. 2019 год не стал исключением для китайского вендора и компания представила много интересных устройств.

Журналисты Техно 24 собрали для вас самые интересные и революционные устройства компании Xiaomi, которые представили в 2019 году.

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Redmi Note 7

Начнем, наверное, с нынешнего бестселлера – Redmi Note 7. Хотя смартфон и относится к бюджетному сегменту он получил производительный процессор, хорошую камеру и очень привлекательный ценник. Наверное, именно из-за набора характеристик и доступной цены новинка стала такой популярной во всем мире.

Технические характеристики



Сердцем Redmi Note 7 стал 8-ядерный процессор Snapdragon 660, который в паре с 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ обеспечивает комфортную работу устройства. Объем встроенного хранилища в Redmi Note 7 может быть 32 ГБ или 64 ГБ.

Кроме того, смартфон получил большой 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и каплевидный вырез для селфи-камеры. Он занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.

Емкость аккумулятора смартфона с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4 составляет 4 тысячи миллиампер-часов. Примечательно, что производитель оснастил новинку современным гнездом USB Type-C. Также аппарат оборудован инфракрасным портом и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом, NFC в смартфоне отсутствует.

Обзор смартфона Redmi Note 7 – смотрите видео

Камеры



Основной сенсор двойной камеры Xiaomi Redmi Note 7 на 48 Мп выделяется размером пикселя 0,8 мкм и апертурой f / 1.8. Разрешение вспомогательного датчика – 5 Мп, селфи-камеры – 13 Мп. Дополнительные фотовозможности Redmi Note 7 обеспечивает поддержание функций искусственного интеллекта.

Цена



В Украине цены на Xiaomi Redmi Note 7 стартуют с отметки 3975 гривен.

Redmi K30 5G

Этот смартфон попал в наш список из-за набора своих функций и самой низкой цены, как для 5G-смартфона.

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Основные характеристики



Redmi K30 получил 6,67-дюймовый Full HD+ экран с разрешением 1080 × 2400 пикселей. Для дополнительной защиты смартфон покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Redmi K30 5G работает на процессоре Snapdragon 765G и соответственно поддерживает работу в сетях пятого поколения. Оперативная память здесь представлена ​​в двух вариантах – 6 ГБ и 8 ГБ. Внутреннее хранилище обеспечено накопителем объемом от 64 ГБ.

Кроме того, новинка оснащена аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30Вт.

Камеры



Модуль основной камеры представлен четырьмя объективами.

Главный модуль имеет разрешение в 64 Мп

8 Мп (ультраширокоугольный модуль)

5 Мп (супермакро камера)

2 Мп для портретных фото.

Фронтальная камера размещена в специальном отверстии. Там разместили два объектива – на 20 Мп и 2 Мп.

Обзор смартфона Redmi K30 5G – смотрите видео

Цена

Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ – 1999 юаней (около 6800 гривен )

) Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ – 2299 юаней (ориентировочно 7800 гривен )

) Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ – 2599 юаней (ориентировочно 8800 гривен )

) Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ – 2899 юаней (около 9800 гривен).

Цены указаны по курсу на 31 декабря 2019 года.

Заметим, что в продажу смартфон поступит в январе 2020 года.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Смартфон Mi Mix Alpha попал в наш список не просто так – кроме "дисплея со всех сторон" новинка одной из первых получила 108-мегапиксельный модуль основной камеры.

Дисплей и дизайн



Экран Mi Mix Alpha, как мы уже упоминали, занимает практически всю площадь корпуса (за исключением тонкой полосы на условно задней панели, на которой разместили модули камеры и вспышку). Естественно, что смартфон не получил никаких вырезов. Здесь вы также не найдете и фронтальной камеры, ее роль выполняет основной модуль камеры.

Технические характеристики



Относительно характеристик устройства, то они действительно флагманские. "Сердцем" Mi Mix Alpha стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь хватит на что угодно: флеш-накопитель имеет объем 512 ГБ.

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За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4050 мАч. Если вам кажется, что этого недостаточно, то производитель утверждает, что благодаря оптимизированному программному обеспечению такой аккумулятор обеспечит работу устройства в течение дня. Кроме того, смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G, а также поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки.

Камеры



Относительно камер, то их здесь целых три: основной модуль на 108 Мп, а также два дополнительных модуля на 20 Мп и 2 Мп. Максимальное разрешение фотографий составляет 12032 х 9024 пикселей.

Обзор смартфона Mi Mix Alpha – смотрите видео

Цена



Премиальные характеристики требуют и премиальной цены. Даже несмотря на то, что Xiaomi часто представляет смартфоны по доступной цене, эта новинка получила довольно заоблачный ценник. В Китае Xiaomi Mi Mix Alpha продают за 2800 долларов. Заметим, за эти деньги можно приобрести новенький Apple MacBook Pro 2019 выпуска, однако он не будет делать вам такие невероятные снимки, как Mi Mix Alpha.

Xiaomi Mi Note 10

Заметим, этот смартфон дебютировал на локальном китайском рынке под названием Xiaomi Mi CC9 Pro. Новинка получила производительный процессор и большой запас батареи. Однако главной фишкой Xiaomi Mi Note 10 – стала самая мощная камера на рынке.

Основные характеристики



Округленный в углах AMOLED-экран имеет диагональ 6,47 дюймов с разрешением FullHD и соотношением сторон 19,5:9. Вверху экрана – фронтальная селфи-камера. Разрешение экрана: 1080х2340 пикселей. На экране теперь размещен и сканер отпечатков пальцев.

"Сердцем" Xiaomi Mi Note 10 стал 8-ядерный процессор Snapdragon 730G, который в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает отличную производительность. Встроенное хранилище здесь представлено ​​накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ.

Обзор смартфона Xiaomi Mi Note 10 – смотрите видео

Аккумулятор в Mi Note 10 действительно мощный и придется по силам геймерам и любителям смотреть YouTube на смартфоне. Смартфон имеет несъемный аккумулятор емкостью 5260 мАч, который поддерживает быструю зарядку. В комплекте также есть устройство для быстрой зарядки мощностью 30Вт. Зарядка от нуля до 58% продлится всего полчаса, а до полного заряда – 65 минут.

Камеры

Xiaomi Mi Note 10 имеет качественный режим макросъемки, цифровое приближение до 50x, ночной режим на 27 Мп, ультра-широкоугольный режим видеосъемки, снимает видео в качестве 4К и GoPro-режим, позволяет записывать видео во время движения без потерь качества.

Селфи-камера на 32 Мп умеет записывать видео в HDR в качестве 1080p на скорости 30fps.

Изюминка на торте – это невероятная камера на 108 мегапикселей и несколько дополнительных объективов:

5-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив

12-мегапиксельный 2-кратный телеобъектив

20-мегапиксельный ультра-широкоугольный объектив

2-мегапиксельной макрообъектив.

Основная камера комплектуется сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, который создан корейским производителем вместе с Xiaomi.

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Цена



Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 12 999 гривен

За модификацию 6 +256 ГБ памяти нужно заплатить 15 999 гривен.

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