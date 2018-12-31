Лучший бюджетный смартфон года – рейтинг читателей Техно 24

Мы уже провели опрос относительно лучшего флагманского смартфона 2018 года. Теперь пришло время проанализировать опрос о лучшем бюджетном телефоне, которые представили в 2018 году. На основе опроса, в котором приняли участие читатели Техно 24, мы сформировали рейтинг.

Так, первое место наши читатели отдали смартфону Xiaomi Redmi Note 5. За это устройство проголосовали сразу 35% читателей. Как известно, это устройство работает на процессоре SoC Qualcomm Snapdragon 636. он получил двойную основную камеру с модулями на 12 и 5 Мп, и селфи-камеру с разрешением 13 Мп. Преимуществом этого смартфона является и батарея, имеющая емкость 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

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На втором месте оказалось устройство от Huawei – Honor 8X. Он получил 15% голосов читателей Техно 24. Устройство работает на чипе Kirin 710 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера двойная: 20 и 2 МП, фронтальная – 16 Мп.

А на третьей строчке оказались сразу 2 смартфона – голоса читателей ровно распределились между Samsung Galaxy A9 (2018) – это первый смартфон на рынке, получивший сразу 4 модуля основной камеры; и Xiaomi Mi A2, что работает на 8-яденом чипе Snapdragon 660 и имеет основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп и селфи-камеру с разрешением 20 Мп.

Кстати, голосование до сих пор продолжается. Вы можете перейти по ссылке и отдать свой голос за фаворита.

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