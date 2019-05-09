Лучший дисплей года – Apple Watch 4

Безумие Apple на качестве дисплеев, которые она устанавливает еа свои устройства, продолжается с тех пор, как в компании представили первую Retina-матрицу с плотностью пикселей 326 точек на дюйм. За это время довольно качественные панели "перекочевали" во все гаджеты бренда от iPad и MacBook до Apple Watch, соревнуясь друг с другом в качестве картинки.

Но никто и подумать не мог, что именно дисплей Apple Watch Series 4 обойдет другие устройства Apple и будет признан дисплеем года по версии 25-го фестиваля Display Industry Awards.

Читайте также: Рынок умных часов стремительно растет: лидер неизменный

По словам главы Display Industry Awards Вэя Чана, дисплей Apple Watch Series 4 отражает всю широту и глубину технологических инноваций. Apple удалось проделать колоссальную работу, чтобы достичь таких результатов. Дисплей смарт-часов компании отвечает не только высоким стандартам качества обеспечения картинки, но и цветопередачи, яркости, соотношения занимаемой на корпусе устройства площади и, что важно, энергоэффективности.

Лучший дисплей в мире

Задача дизайнеров заключалась в том, чтобы сделать дисплей больше без ощутимого увеличения размеров корпуса или ущерба для аккумулятора, – сужение рамок позволило достичь более чем 30-ти процентного увеличения дисплея, а новая технология – LTPO, обеспечила высокую энергоэффективность, позволяя часам проработать весь день на одной зарядке,

– подтверждают представители Society of Information Display.

Дисплей Apple Watch, в отличие от дисплеев iPhone iPad или Mac, никогда не вызывал такого интереса. Часто отмечали миниатюрные размеры матриц, которые рядовому пользователю было трудно оценивать с точки зрения качества.



Apple Watch 4 признан лучшим

Единственное, от чего можно было отталкиваться, – это энергоэффективность панели, и то не всегда было понятно, чьей заслугой является длительное время автономной работы часов. Но эксперты признали, что именно дисплей Apple Watch 4, а не iPhone XS Max или iPad Pro 2018, заслуживает награду.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно