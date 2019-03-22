Лучший киберспортсмен мира – украинец Костылев – стал амбассадором компании AMD

Компания AMD заявила, что украинский киберспортсмен Александр Костылев, стал их официальным амбассадором компании. Парень хорошо известен под ником "s1mple". Его назвали лучшим игроком 2018 года в игре CS: GO.

"Рад сообщить, что с сегодняшнего дня я официально представляю компанию AMD и ее продукты, которыми я сам пользуюсь. Для меня это первое партнерство такого масштаба. Подобные чувства и ответственность я чувствую, когда за моей игрой следят тысячи преданных поклонников. Наше путешествие только начинается", – рассказал Александр, передает itc.ua.

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Партнерство украинца и AMD должно сделать связь компании с киберсообществом еще теснее.

Что известно об Александре Костылеве? Он является профессиональным киберспортсменом в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас он играет в компании Natus Vincere на позиции основного AWP. Портал HLTV.org назвал парня лучшим игроком 2018 года в игре CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Александр Костылев стал амбассадором компании AMD: видео

Что такое CS: GO?Это компьютерная многопользовательская игра. Ее создали компании Valve и Hidden Path Entertainment. Сюжет игры посвящен противостоянию террористов и подразделений специального назначения.

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