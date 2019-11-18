Лучший смартфон 2019 года – версия China Mobile

Китайский оператор мобильной связи China Mobile уже начал подводить технологические итоги года и обнародовал отчет с лучшими смартфонами года.

Как пишет Gizmochina, по версии экспертов лучшим девайсом в категории "5G-смартфон" безоговорочным лидером стал Huawei Mate 30 Pro 5G.

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При этом у категории в 3G и 4G сети лучшим девайсом эксперты назвали линейку Huawei Mate 30.

Преимущества Huawei Mate 30

Этот смартфон был лучшим в категории "качество видео". Также эксперты высоко оценили его возможность редактирования видеоконтента. Кроме того, флагман получил наивысшую оценку за игровые возможности.

Специалисты China Mobile отметили, что Huawei Mate 30 Pro является лучшим смартфоном со стоимостью 430 долларов (в Украине его цена стартует от 25 тысяч гривен).



Huawei Mate 30 Pro получил мощный процессор

Суммируя все, упомянутое выше, в China Mobile считают именно Huawei Mate 30 Pro лучшим смартфоном 2019 года.

Специалисты также предполагают, что такие высокие оценки флагманский смартфон получил благодаря работе процессора Huawei Kirin 990. Он обеспечивает улучшенную конфигурацию антенн для стабильного соединения, экономное энергопотребление и лучшее рассеивание тепла.

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