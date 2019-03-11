Лучший смартфон февраля – версия читателей Техно 24

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Xiaomi Mi 9 – лучший смартфон месяца по версии Техно 24
Xiaomi Mi 9 – лучший смартфон месяца по версии Техно 24 / ixbt.com

В феврале в Барселоне прошла выставка MWC-2019, во время которой представили целый ряд новых топовых смартфонов. Техто 24 уже выбрал своих фаворитов. Поэтому мы решили спросить читателей, какой смартфон был лучшим в прошлом месяце.

Лучшим смартфоном в феврале читатели Техно 24 назвали Xiaomi Mi 9. За эту модель отдали голос 37% читателей. Это новый флагман китайского бренда. Среди преимуществ новинки можно назвать:

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  1. Топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855;
  2. Тройная основная камера (48 + 12 + 16 Мп);
  3. Фронтальная камера на 20 Мп.

На втором месте флагман Samsung Galaxy S10. За него проголосовало 29% читателей Техно 24. Новинку презентовали в Киеве 5 марта. Среди преимуществ:

  1. Уникальный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев;
  2. Основная камера (12 Мп + 12 Мп + 19 Мп);
  3. Дисплей Dynamic AMOLED;
  4. Функция обратной зарядки.

И тройку лидеров замыкает гибкий смартфон от Huawei – Mate X – 11% голосов. Его дисплей имеет размер 6,6 дюйма, а в разложенном  – 8 дюймов.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны Huawei Samsung
Источник: 24 Канал
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