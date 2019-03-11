Лучший смартфон февраля – версия читателей Техно 24

В феврале в Барселоне прошла выставка MWC-2019, во время которой представили целый ряд новых топовых смартфонов. Техто 24 уже выбрал своих фаворитов. Поэтому мы решили спросить читателей, какой смартфон был лучшим в прошлом месяце.

Лучшим смартфоном в феврале читатели Техно 24 назвали Xiaomi Mi 9. За эту модель отдали голос 37% читателей. Это новый флагман китайского бренда. Среди преимуществ новинки можно назвать: Читайте также: Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24 Топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855; Тройная основная камера (48 + 12 + 16 Мп); Фронтальная камера на 20 Мп. На втором месте флагман Samsung Galaxy S10. За него проголосовало 29% читателей Техно 24. Новинку презентовали в Киеве 5 марта. Среди преимуществ: Уникальный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев; Основная камера (12 Мп + 12 Мп + 19 Мп); Дисплей Dynamic AMOLED; Функция обратной зарядки. И тройку лидеров замыкает гибкий смартфон от Huawei – Mate X – 11% голосов. Его дисплей имеет размер 6,6 дюйма, а в разложенном – 8 дюймов. Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно