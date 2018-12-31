Лучший смартфон года – версия читателей Техно 24

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Лучший смартфон года
Лучший смартфон года / pctech-support.com

В 2018 году было представлено немало достойных смартфонов. Поэтому Техно 24 решил поинтересоваться у своих читателей, какой телефон они считают лучшим в этом году.

Первое место читатели отдали новому флагману от Apple – iPhone Xs Max. За это смартфон проголосовали 29% читателей.

На втором месте флагман Huawei – Mate 20 Pro с "лучшей камерой на рынке". Этому устройству отдали голоса 23% читателей Техно 24.

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На третьем месте – Samsung Galaxy Note 9 получивший стилус S Pen и терабайт встроенного хранилища в топовой версии.

Всего на 2% от Galaxy Note 9 отстал Xiaomi Mi Mix 3. Флагман от китайской компании работает по принципу слайдера. В следующем году станет доступна версия новинки на новом топовом процессоре Snapdragon 855.

Кстати, голосования и до сих пор. Вы можете перейти по ссылке и отдать свой голос за фаворита.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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