Лучший смартфон января – версия читателей Техно 24

С начала нового года сразу несколько производителей смартфонов представили несколько интересных моделей девайсов. В частности, компания Vivo выпустила устройство APEX 2019 без дыры и отверстия.

Однако, читателям Техно 24 больше по душе пришелся новый бюджетный смартфон Xiaomi – Redmi Note 7. Именно его наши читатели считают самым лучшим смартфоном января. И надо заметить, что Xiaomi Redmi Note 7 вырвался в лидеры с огромным отрывом – 57% опрошенных отдали свой голос за этот гаджет.

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На втором месте смартфон среднего уровня Huawei Y9 2019. За него проголосовали 17% читателей. Другой смартфон-середнячок LG Q9 читатели Техно 24 поставили на 4 позицию.

А вот уникальный на рынке смартфон Vivo APEX 2019 лучшим считают лишь 11% пользователей.

Чем особенный Redmi Note 7

Что касается лидера, то о нем можно сказать "дешево и сердито". Ведь несмотря на то, что его относят к бюджетному уровню, устройство получило производительный 8-ядерный процессор Snapdragon 660. Вместо моноброви новинка оснащена каплеподобным вырезом. благодаря чему дисплей занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.

Цена на Xiaomi Redmi Note 7 стартует от 147 долларов

Новинка получила и мощную камеру – она сдвоенная с разрешением датчиков 48 и 5 Мп. Разрешение селфи-камеры – 13 Мп. Redmi Note 7 поддерживает технологию искусственного интеллекта.

Цена базовой модели 3/32 ГБ составит 147 долларов (около 4 100 гривен), а топовый вариант 6/64 ГБ будет стоить 206 долларов (около 5 800 гривен).

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